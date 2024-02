'UBIO JOJ DETE ONA GA BRANI' GODINU DANA OD UBISTVA MALE PETRE! Potresna sudbina devojčice iz Zaječara zbog koje je Srbija zanemela (FOTO)

Petru V. (2) pre tačno godinu dana nasmrt je pretukao očuh Miloš Mikolić (26) kojeg je krajem prošle godine Viši sud u Zaječaru osudio na doživotnu kaznu zatvora. Mala Petra ćerka je njegove tadašnje devojke Jelene Todorovske (24).

Posle Petrine smrti porodica je bila skrhana, pogotovo njen deka, dok je majka čak i pravdala nasilnika koji joj je ubio dete.

Deda Ljubinko odmah posle nesreće je za medije rekao da se porodica nada da će zločinci biti osuđeni na maksimalne kazne, ali da to neće vratiti njegovu unučicu.

- Nije trebalo ovako da bude... Nije dete trebalo da ode nedužno.. Moj bratanac Nemanja, Petrin tata, nije više isti čovek. Promenio se, plače noću, žao mu je što nije uspeo da uzme i Petru od Jelene, kao što je uspeo da uzme starije dvoje Dunju i Dušana. Svaki dan idemo na groblje, sedimo i plačemo... Šta da radimo - rekao je tada kroz plač i molio da se istina istera do kraja.

Devojčicu je inače, pronašla tetka Tamara, rođena sestra Petrine majke Jelene.

- Ona je i našla Petru kako leži, bila je sva modra, krvava, razbijene glavice, gušila se... Miloš i Jelena su bili unutra, gledali u Petru takvu, Tamara je zgrabila Petru i potrčala sa njom u bolnicu. Tada je Jelena potrčala za njom, uzela joj Petru i odnela u bolnicu. Tamara je kod njih došla sa svojim detetom u posetu, kada je videla Petru, podigla je i pojurila, svoje dete je ostavila tu koliko je bila van sebe od svega - ispričao je ranije deda Ljubinko i dodao:

- Pokušala je da je spasi, ali kasno... Da nije potrčala, verovatno malenu niko ne bi odneo u bolnicu.

- Ja ne znam šta je to. Ona još štiti tog Miloša i dalje, a dete joj ubio. Tašta Mirjana, Jelenina majka je bila ovde kod nas, napala Nemanju, još da se svađa sa njim kako je on ovakavi onakav, a njena ćerka pustila dete da mu ubiju. Miloš je Dušana, starijeg sina udarao, ali nismo mogli da zamislimo da ovo može da se desi. Jednom je Jelena došla ovde s Petrom koja je bila u modricama, pitao sam je od čega joj je to, kaže, pada, udara se, mala je... Da sam tada samo znao... - rekao je Ljubinko.

Miloš je devojčicu, kako se saznalo posle ubistva, tokom svog monstruoznog iživljavanja navodno držao za kosu dok je udarao njenom glavom o zid.

- Policija je na zidu u kući videla krv, a u ćošku na podu komad devojčicine iščupane kose. Urađena je DNK analiza i utvrđeno je da to Petrina krv. Veruje se da je Miloš Nikolić, osumnjičen za njeno brutalno ubistvo, osim što ju je udarao šakama po telu i glavi, digao držeći je za kosu i udarao njenom glavom o zid dok joj nije išupao kosu sa kožom i tu je dete palo na pod - podseća izvor.

Mjaka je sve posmatrala i na saslušanju je dala izjavu u kojoj je rekla da se devojčica sama povredila i tako pokušala da zaštiti nasilnika.

- Ona je rekla da je devojčica sama pala i ogulila deo glave o sto, a da je ona za to vreme bila u WC i nije stigla da joj pomogne - navodi se.