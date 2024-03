'STARIJA ĆERKA JE VIDELA TELO SVOJE MAJKE' Komšije Nikole koji je BUŠILICOM ubio suprugu progovorile o mogućem MOTIVU!

Prema rečima komšija iz novosadske ulice u kojoj je Nikola T. električnom bušilicom ubio svoju suprugu Gordanu, za ovu porodicu postojali su samo razlozi za radost i slavlje, nikako za svađe!

- Oni su dobro radili, jedna ćerka završila fakultet i zaposlila se, druga studira medicinu… Pored ove kuće u kojoj su živeli svi zajedno, kupili su još dva stana i lokal, znači da novac sigurno nije bio motiv - kaže komšija.

Kako kaže, oni nikada nisu čuli Nikolu da pravi probleme ženi ili deci, a nikada nije imao nesuglasice ni sa komšilukom.

- Oni su nam stalno dolazili, ćerke odrasle ovde. Pred nama nisu pokazali nijedan problem, da li ih se bilo u braku ne mogu da tvrdim, ali mi smo baš šokirani - kaže on i dodaje:

- Najveća mi je bol za tu decu jer su prvenstveno vezane za Gocu, to je bio jedan drugarski odnos između njih. Starija ćerka je sve videla, telo svoje majke, zamislite, mislim da se one neće skoro vratiti u ovu kuću, to je napravio!

Takođe, kako saznajemo, dok je trajala drama na Temerinskom mostu, kad je Nikola T. hteo da skoči sav u lancima i sa betonskim pločama, jedan od očevidaca se onesvetio kad je video šta radi i čuo šta izgovara Nikola.