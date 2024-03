MISTERIJA UBISTVA BUŠILICOM U NOVOM SADU: Bili su 'savršena porodica', a onda je Nikola SMRSKAO I PROBUŠIO GLAVU Gordani - svi se pitaju SAMO JEDNO

U novosadskom naselju Klisa, gde je u ponedeljak bušilicom ubijena Gordana T. (52), a uhapšen njen suprug Nikola T. (54), zavladao je šok, a svi oni koji su poznavali ovu porodicu pitali su se šta je motiv ovako svirepog zločina, jer kako tvrde, njih dvoje nikad jedno drugom nisu uputili ni ružnu reč.

Nikola T. je, podsetimo, nakon što je, kako se sumnja, ubio Gordanu, pozvao svoju stariju ćerku (27), rekao joj šta je uradio i da ide da se ubije. Potom je, prema rečima naših izvora, seo u svoj "golf" i odvezao se na Temerinski most, gde je okovan lancima i betonskim blokovima pretio da će skočiti.

- Blokirao je saobraćaj. Prvo jer je ostavio auto nasred mosta, drugo jer je pretio da će skočiti, a ljudi su ga skoro sat vremena ubeđivali da to ne čini. Došla je i policija, a on je rekao da je ubio ženu i da sad mora i on da se ubije. Posle neuspelih pregovora čovek je skočio u kanal Dunav-Tisa-Dunav, ali je preživeo i smešten je u KC Vojvodina - kaže izvor i dodaje da se njegovo jezivo priznanje, nažalost, ispostavilo kao tačno.

Biće saslušan kad izađe iz bolnice

Prvi rezultati obdukcije pokazali su da je Nikola Gordani prvo smrskao lobanju, najverovatnije drškom od električne bušilice, a zatim ju je i uključio i probušio joj glavu. Iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu juče su saopštili da je obavljen uviđaj i da su s mesta zločina uzeti svi neophodni tragovi, kao i predmet kojim je zločin počinjen, a sve to je poslato na analize i veštačenja.

- Zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo na svirep i podmukao način, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora, N. T. biće saslušan u svojstvu osumnjičenog kad se za to steknu uslovi, to jest kad bude otpušten iz zdravstvene ustanove u kojoj mu se ukazuje medicinska pomoć, nakon što su ga nadležne službe izvukle iz kanala, gde je pokušao da izvrši suicid utopljenjem - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Komšije ovog para kažu da ne mogu da veruju da je Nikola ubio Gordanu, jer su ga smatrali staloženim i mirnim čovekom, a njihovu porodicu složnom i gotovo savršenom.

- Poznajem ih 30 godina. Nikola je prvi u naselju sagradio kuću, vredan i radan čovek. S njim sam redovno išao na pecanje - kaže komšija za Kurir i dodaje:

- Video sam Gordanu baš taj dan, sve je bilo normalno, i onda smo po podne saznali šta se desilo. Celu noć nismo spavali, što od šoka, što od laveža njihovog psa, koji je bio užasno uznemiren jer je mnogo voleo Gocu. Evo ga, on je sad tužan, leži u dvorištu i ne ustaje.

Prema njegovim rečima, Nikola je bio uspešan u svom poslu. Naime, on se bavi prodajom opreme za pecanje, a supruga mu je pomagala u tome.

- Iz njihove kuće su uvek dopirali smeh i muzika, a svađa ne. Okupljali su društvo, veselili se. Imaju dve odrasle ćerke. Jako su im dobre, jedna je završila fakultet i zaposlila se, druga studira medicinu. Oni su dobro radili, zarađivali, kuća im je sređena, para su imali... Pored kuće u kojoj su živeli svi zajedno, kupili su i dva stana i lokal, znači da novac sigurno nije bio motiv. Ništa mi nije jasno, ne mogu sebi da dođem. Doduše, neki sad pričaju da su primetili da je Nikola poslednja tri meseca bio nešto kao potišten, spuštene glave je išao i smršao je... Možda se razboleo, ko će znati - kaže komšija i opisuje užas koji se u ponedeljak po podne desio u njihovoj ulici.

- Ćerke su došle u neko doba i kad su videle da im je majka mrtva, one su vrištale, plakale, pas je užasno lajao, a od nemira jednog inspektora je ugrizao za ruku. Ćerke su sad kod svoje tetke s majčine strane, ne mogu da budu ovde, teško im je mnogo, pitanje je da li će se ikad uopšte vratiti u kuću. Najveća mi je bol za tu decu jer su prvenstveno vezane za Gocu, to je bio jedan drugarski odnos između njih. Starija je sve videla, telo svoje majke, zamislite to - pričaju komšije.

Nikolin otac ubio njegovu majku? Kako su pojedine komšije ispričale, Nikola T. je odrastao u domu, a njegov život je obeležio gotovo identičan zločin. Naime, kako kažu komšije, čuli su da je Nikolin otac pre mnogo godina ubio Nikolinu majku. - Ne znam da li je to bilo ovde u Novom Sadu ili negde drugde, to nikad od njega nismo čuli, on nije pričao o tome, od drugih smo to čuli. O prošlosti nikad ni reči, pričao je samo o sreći koju je imao s Gocom i decom i dobrom poslu - sve mu je išlo, a nikome nije jasno šta ga je juče spopalo - kaže nam jedan komšija.

Autor: