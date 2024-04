Posle 10 dana opsežne potrage za Dankom Ilić (2) iz Bora, u četvrtak ujutru stigla je jeziva vest da je devojčica ubijena, a sve nade da će biti pronađena živa i zdrava, zauvek su ugašene.

Zbog iskazane bezdušnosti i svireposti zločin ne prestaje da šokira Srbiju i region. Nakon što su osumnjičeni udarili devojčicu automobilom marke "fijat panda", pri brzini 20 kilometara na sat, devojčici nisu ukazali pomoć, već su je svirepo bacili na zadnje sedište puno alata i telo odvezli na divlju deponiju.

Tu nije kraj bezdušnosti, jer su dvojica osumnjičenih, Srđan Janković (50) iz sela Luka i Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot, za ubistvo krili povređenu Danku u gepeku automobila smrti dok su istovremeno lagali njenog oca da je "nisu videli"; svirepo, jer su telo devojčice bacili u đubre, na divlju deponiju, kao da bacaju zaostali džak šuta.

Advokat Jugoslav Tintor kaže da bi ubijena Danka verovatno preživela da su osumnjičenih pružili pomoć devojčici nakon što su je udarili automobilom.

- Ako pođemo od ovih utvrđenih činjenica, ja smatram da su dva važna detalja. Prva stvar je da je taj automobil od momenta zaustavljanja do momenta udara u devojčicu prešao 30 do 40 metara. I druga, tvrdnja ministra da se kretalo brzinom od 20 kilometara na sat. Po pravilu, dakle, vozilo koje se kreće tom brzinom kada udari u bilo koju osobu, u konkretnom slučaju je dete, ne dolazi do momentalne smrti. To je nešto što se u praksi zna jer brzina nije značajna da bi smrt nastupila trenutno - rekao je advokat Jugoslav Tintor.

Ako su ugušili dete nakon nesreće, osumnjičenima preti doživotna robija

Kako su mediji preneli tokom jučerašnjeg dana, jedan od osumnjičenih je nakon nesreće izašao iz kola i golim rukama udavio dete.

Ukoliko se ovaj navod ispostavi kao tačan, da je nakon udara automobila bilo ko od dvojice ljudi zatekao dete koje daje znakove života i davljenjem ga usmrtio, nema dalje sumnje, to je krivično delo ubistvo deteta za koje je zaprećena doživotna robija, kaže advokat Tintor.

- To se vodi kao teško ubistvo i potpuno je sve ovo dalje, radnje koje su preduzete vezano za uklanjanje tela, samo otežavajuće okolnosti koje u svakom postupku gravitiraju ka ishodu postupka ka doživotnoj robiji. Ako je tačno da je dete davljeno nakon udara da bi se usmrtilo, to jeste teško ubistvo i svaka dalja priča je na tu temu izlišna. Ono što je neophodno da bi se to 100% utvrdilo jeste obdukcija leša jer lako može sudska medicina da utvrdi da li je do smrti došlo usled ugušenja - kaže advokat Jugoslav Tintor.

Međutim, jedno je i dalje misterija - gde i kako je skriveno telo Danke.

- U konkretnom slučaju još uvek telo nije pronađeno i to jeste deficit ovog postupka. Svakako da bi pronalaskom tela veštak sudske medicine mnogo dodatnih odgovora dao što bi rasvetlilo ovu stvar ne samo u sudskom medicinskom smislu već i u krivično-pravnom smislu - rekao je Tintor.