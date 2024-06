'JA VIŠE NEMAM BRATA, TRAŽIĆU DA DOBIJE NAJVEĆU KAZNU' Ispovest drugog sina ubijenog Jožefa u Subotici: Jako mi je teško zbog oca...

Silvester M. iz Subotice, kome je pre tri godine ubijen otac Jožef M. (57), a čije telo je policija u ponedeljak 10. juna pronašla u podrumu porodične kuće, kaže za „Blic“ da osumnjičenog Jožefa M. (37) ne smatra bratom i da „ni slučajno ne pišemo da mu je brat, jer je ono što je učinio njegovom ocu za njega je jako bolno“.

"Brata nemam više, možete pisati samo da sam sin", Silvester je prijavio nestanak oca kada je Jožef oglasio prodaju kuće.

Hteo je da proda kuću, ali su ga komšije prijavile

- Prvi bih mu presudio. Mnogo mi je teško. Molim vas, ne mogu više, nemam snage da dajem izjave, nisam spavao uopšte. U medijima sam pročitao juče da je ubio mog oca lopatom pre tri godine, a sve je lagao da je u zatvoru. Komšije su me ranije kontaktirale preko majke i rekli su da se prodaje naša kuća gde su živeli otac i on. Odmah sam mu pisao, pitao sam ga zašto se kuća prodaje i napisao sam mu da se kuća neće prodavati dok je otac živ. Već onda su mi komšije probudile sumnju da oca dugo nema – kaže Silvester.

"Tražiću najstrožu kaznu"

Dodaje da je osumnjičeni lagao sve da mu je otac u zatvoru, ali komšije su proverile i kada su saznali da nije u zatvoru Silvester je, osim komšija, isto prijavio nestanak Jožefa M., starijeg.

- Dao sam izjavu i čekao sam šta će biti, ali smo svi sumnjali da ga je on ubio. Nisam hteo ništa bez policije. Jako mi j krivo što meni niko zvanično nije ništa javio, već sve sam saznao iz novina. Čekam poziv, ali ne znam kakva je procedura. Nisam više od 15 godina u toj kući, ni ne poznajem dobro komšije, nisam odlazio tamo, niti sam tražio bilo šta, ali već tri godine je jasno da se tamo nešto dešava. Jedino šta ja znam je što su mi komšije rekle i danas što čujem neke informacije. Jako mi je teško zbog oca, mnogo me je sve pogodilo, ali ubica me ne zanima, osim da bude kažnjen. Nazvaću advokata da ga zamolim ako može nešto još da sazna i da mu kažem da ću tražiti najstrožu kaznu, doživotni zatvor za ubicu mog oca – kaže Silvester.

"Ja sam sin ubijenog, ali više nisam Jožefov brat"

Silvester pominje i da se u komentarima u lokalnim medijima već oglasio i da je napisao da ubica zaslužuje najmanje 40 godina zatvora, što je do 2019. godine bila najstroža kazna.

- Možete pisati da sam sin ubijenog, ali ko god napiše da sam brat ubice ja ću to negirati – poručio je Silvester M. iz Subotice.

