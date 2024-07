Juče je u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru Dejan Dragijević, jedan od osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Boru 26. marta ove godine. Za navodno ubistvo malene Danke Ilić optuženi su radnici Vodovoda iz Bora koji su kritičnog dana kada je nestala Danka Ilić očitavali vodomere.

Oni su uhapšeni 4. aprila na teret im se stavlja teško ubistvo.

Prema verziji policije njih dvojica su prvo službenim autom udarili dete koje je tom prilikom izgubilo svest. Telo devojčice stavili su u vozilo, a kada se devojčica osvestila navodno su je ugušili, a njeno telo bacili na obližnju divlju deponiju na starom Banjskom putu. Kasnije je telo, navondo, prebačeno na još uvek nepoznato mesto.

Dragijević i Janković priznali su izvršenje krivičnog dela ubistva u policiji, a prilikom prvog pojavljivanja u tužilaštvu Janković se branio ćutanjem, Dragijević je tada ispričao da je on lično bio na mestu suvozača, a da je Janković bio za volanom.

Dragijević je u svom iskazu potvrdio prvu policijsku verziju da su kolima udarili dete koje je bilo na putu, a da je on uneo u zadnji deo automobila i da je potom kada se dete osvestilo zadavio.

Ali u svom drugom pojavljivanju u tužilaštvu Janković je izeo odbranu rekavši da jeste tog dana bio u Banjskom polju ali da kritičnog dana nije video devojčicu.

Zatim je i Dragijević preko svog branioca najavio da dopuni svoj iskaz i tako se našao u tužilaštvu.

Antonela Jelić, novinarka TV Pink, rekla je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je stiglo GPS veštačenje za 26. mart i to je portvdilo njihovo kretanje i da su se oni nalazili u blizini kuće gde je Danka tog dana bila sa bratom i majkom, da su se potom odvezli do deponije i sada se istražuju naredna tri dana.

Ona je rekla da nisu svi tragovi koji su uzeti na veštačenje gotovi.

- Što se tiče glavnog javnog tužioca on je i ponovo juče i prethodnih nekoliko dana da će optužnica biti podignuta u rekao da će optužnica biti podignuta u datumu predviđenom roku i da se čekaju ostala veštačenja - kaže Jelić.

Kako je rekla postoje određeni dokazi sa kojima javnost ne raspolaže ali činjenica je da tužilaštvo i policija imaju određene infomracije.

Dejan Dragijević je promenio svoj iskaz i to su svi negde očekivali s obzirom da je prvobitno i Srđan Janković nakon ćutanja progovorio i negirao ubistvo.

Ljubiša Božić, sudski veštak, kaže da se od početka naziral priča da će tim putem da ide, a je sve to u dogovoru sa sadašnjim advokatem koji okrivljeni ima.

Naravno da sve ovo menja čitavu ovu priču, jedna bi situacija bila da je on još jednom potvrdio to što je dva puta rekao do sada, jednom u policiji, drugi put u prisustvu advokata ispred tužioca. Ta promenjena izjava više govori o tom čoveku i o potencijalnom nekom ko mu je tu priču nametnuo i objasnio šta sve treba da kaže i o čemu da ne priča - navodi Božić.

On dodaje da prva izjava u kojoj je on priznao sve to ostaje validna i važeća, dodajući da će sva težina pasti na sud koji mora da uradi ono za šta postoji i da presudi.

Strahinja Milovanović, advokat, dodaje da sud sudi samo po zakonu i materijalnim dokazima.

- Osumjničeni i okrivljeni mogu da menjaju svoj iskaz da lažu u toku postupka. Ono što vidimo da se jedno priznaje koje je postojalao se promenilo i ne bih voleo da sam na mestu tužioca koji mora da donese taj optužni akt. Biće zaista teško - dodaje Milovanović.

Dejan Radenković, bivši pripadnik MUP-a, rekao je u novom jutru kod Jovane Jeremić da to uopšte nije neobičajno da se u toku istrage i u sudskom postupku da okrivljeni iskoristi mogućnost da menjaju svoj iskaz i da ga prilagođavaju.

- Zato je jako bitno da su najbitnije te prve izjave koje se uzmu kadajoš uvek i branioci ne znaju čime policija raspolaže - kaže Radenković.

Dodaje da je upravo zbog toga i došlo do promene iskaz jer nije se znalo sa čime tužilaštvo raspolaže.

- Sada je drugi momenat sada branioci u potpunosto znaju šta je u predmetu i savetuju svoje štićenike da se brane na način koji oni smatraju najboljim za njih- navodi on.

Nikola Bilić, urednik portala 192, reako je da je policija sa razlogom krila neke stvari od medija da ne bi prvo javnost bila uznemirena, a drugo da se ne bi poremetila istraga.

Kako je rekao tek sada neke stvari izlaze na videlo kao što su GPS dokazi i dokazi o DNK koji će tek biti predstavljeni.

Autor: Dalibor Stankov