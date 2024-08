ŠTA JE 'KOKAINSKA MULA'? Teraju ih da jedu masnu supu da bi BALONI PUNI DROGE lakše klizili: U sebe stave i do KILOGRAM narkotika

Srpski državljanin (44) pronađen je mrtav 7. avgusta u jednom stanu na Krfu. Policija je pri pronalasku tela sumnjala da se radi o ubistvu, međutim, obdukcija je utvrdila da je progutao 5 PVC kesica sa ukupno 83 grama kokaina. Istragom je utvrđeno da je smrt nastupila pošto kesice pune belog praha nisu bile dobro zatvorene prilikom gutanja, te da je došlo do rastvaranja supstance u organizmu što je dovelo do teških povreda. Sumnja se da je bio "kokainska mula", a "Blic" otkriva šta su to "kokainske mule" i koliko takav prenos droge može biti opasan.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) objavila je ranije da se mnoge žrtve trgovine ljudima koriste za prenošenje droge preko međunarodnih granica. Poznate kao "kokainske mule" ili "mazge narkotika", primoravaju se da gutaju balone koje sadrže ilegalne supstance, odnosno narkotike, a zatim ih prenose preko granice. Kada stignu na unapred dogovorenu lokaciju, baloni se izvlače iz tela žrtve.

"Trgovci ljudima i narkoticima posebnom mašinom otvaraju balone i stavljaju drogu u njih. U većini situacija, "kokainskim mulama" se daje supa u kojima se nalaze lekovi pomoću kojih će im utrnuti grlo. Supa je veoma masna i omogućava da žrtvama baloni gotovo skliznu niz grlo. Usta žrtve se takođe mogu poprskati anestezijom što im omogućava da progutaju do 120 balona. "Kokainska mula" može da bude primorana da proguta do jedan kilogram narkotika i ova bolna procedura može da dovede do ozbiljnih povreda", navodi UNODC.

Kako se navodi, žrtve tokom putovanja dobijaju lekove za sprečavanje rada creva.

"Kada stignu na odredište oni popiju laksative i baloni kroz creva izlaze iz njihovih tela. Ovaj medicinski opasan način transporta može dovesti i do smrti ukoliko baloni puknu u telu. Takođe, stomačne kiseline mogu da izazovu pucanje balona i smrt nastupa veoma brzo", navodi UNODC.

"Majka me je prodala trgovcu ljudima"

UNODC je objavio i ispovest žrtve D. J, koja je jedna od milion ljudi kojima se trguje svake godine. Ona je ispričala da je njena majka odlučila da se sastane sa muškarcem koji je, kasnije će se ispostaviti, bio trgovac ljudima. D. J. je imala 14 godina i bila je primorana na prostituciju, međutim, tu nije kraj.

Žrtve poput D. J. se eksploatišu za prisilni rad, trgovinu organima i prostituciju. Prevođena s jednog mesta na drugo, ona je tretirana kao rob i bila je primorana da radi za svog "vlasnika".

- Kada su trgovci ljudima saznali da imam američki pasoš, shvatili su da mogu da me iskoriste za unošenje nedozvoljenih supstanci u SAD. Dobila sam instrukcije da progutam drogu i da se ukrcam u avion. Otišli smo na aerodrom i tamo sam srela druge žrtve. Samo sam htela da vrištim, trčim i kažem ljudima, ali je moj "vlasnik" bio odmah pored mene i govorio je kako će me ubiti ako bilo šta kažem - kaže ona.

D. J. je navela da je bila primorana da proguta 86 balona i odvezena je na aerodrom. Na aerodromu je jednoj od žrtava pozlilo.

- Srušila se. Sve se dogodilo tako brzo. Gledala sam kako nevina devojka umire. Bilo je bolno, a posebno jer sam imala drogu u sebi. Plakala sam i nisam znala kome da se obratim za pomoć. Stjuardese nisu bile od pomoći jer su mislile da sam pijana, tako da nisam imala drugog izbora osim da ćutim. Prošla sam kroz mnogo bola i mučenja - kaže ona.

Kombinacija trgovine ljudima i trgovine drogom na žrtvu je ogromno fizičko zlostavljanje i psihička tortura.

- Psihičko i fizičko zlostavljanje je bilo gore nego što možete zamisliti. Sada kad sam pobegla, moram da učinim sve što je moguće da pomognem u promeni sistema - navela je D.J.

Najpoznatije hrvatske "kokainske mule" uhvaćene su 2011. godine na aerodromu u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja. Domagoj Tobler i Mirko Novaković osuđeni su na zatvorske kazne i do 2029. godine će biti iza rešetaka. Ekipa hrvatske televizije "Provjereno", uspela je da stupi u kontakt sa Domagojem Toblerom koji se nalazi u paragvajskom zatvoru.

- Mi smo bili bez novca. Kontaktirala me je jedna osoba koja je sada, nažalost, mrtva. Pitala me je da li bih želeo da zaradim nešto novca, ja sam rekao da bih. Biću iskren, ja sam duže vreme išao, naravno, kad sam prvi put otišao svidela mi se zarada pa sam išao opet i opet. Bila je kriza u Hrvatskoj, tako da je bilo lako nabaviti osobu. Svako bi za 5, 6 hiljada evra išao na par dana. Oni ti plate kartu, pasoš, kupe ti garderobu, torbu, sve je spremno i novo. Nema toliko pripreme, oni traže ljude koji su komunikativni, koji znaju da pričaju. Na aerodromu moraš da odgovoriš pre nego što ti oni postave pitanje. Moraš da budeš spreman. Ne smeš da čekaš da oni čekaju tvoj odgovor, jer tu vide da si nervozan i da razmišljaš šta ćeš da kažeš - rekao je Tobler.

Oni i Mirko Novaković su "pali" jer su ih uhvatili u laži. Na carini su rekli da dolaze u provod, a u torbi su im bili parfemi. To je značilo da idu kod nekog. Novaković, koji služi kaznu u Lepoglavskom zatvoru, progutao je više od 70 kapsula napunjenih drogom.

- U jednom trenutku vidim da mu nije dobro, da mu je pozlilo. Tako da su nas zbog toga uhvatili u Paragvaju na aerodromu. Videli su da se on znoji, imao je podočnjake. Prvo su njega odvojili, pa mene - prisetio se Domagoj.

On je objasnio je su uz podmićivanje sudije imali priliku da na slobodi budu za pet godina ako potpišu priznanje, međutim, Mirko nije hteo, pa su obojica dobili po 18 godina zatvora.

Autor: Dubravka Bošković