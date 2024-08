Došao bratu da pomogne da očiste bunar, pa nastradali, evo šta je uzrok jezive tragedije u Lazarevcu

Dejan M. (52) i njegov brat od tetke Boban Đ. (46) nastradali su u bunaru koji su zajedno trebali da očiste u mestu Kruševica kod Lazarevca. Sumnja se da je obojicu ugušila pumpa kojom su čistili bunar.

Kako je Informer ranije objavio braća su nastradala danas oko 13 sati, a bunar koji je trebalo da očiste je Bobanov.

- Obojica su imala težak život. Borili su se kako znaju. Boban je pre 2012. godine ostao bez brata, a sad je i on otišao. Njegovim roditeljima je sada najteže ostali su bez obojice sinova - rekla je komšinica.

Tela braće, pošto su izvučena iz bunara poslata su na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- U poslednje vreme skoro da nema vode Boban je taj bunar, koji se nalazi na porodičnom imanju koristio za staru kuću. Taj bunar odavno nije čišćen, te je Boban zvao Dejana da mu pomogne. Uzeli su pumpu koja je trebalo da im pomogne da očiste bunar, a izgleda da im je ona obojici došla glave -priča komšija i dodaje:

- Boban je bio u bunaru i sumnja se da je on počeo da se guši od gasova koje je pumpa ispuštala. Kada je to video Dejan sišao je da mu pomogne ali se i on ugušio, ostali su zaglavljeni u bunaru. Obaveštena je hitna pomoć, vatrogasci i policija. Svi su pokušali da im pomognu ali nažalost nisu uspeli - rekao je sagovornik.

Podsetimo, kako nam je ranije ispričala jedna komšinica unesrećenih porodica. Dejan je iza sebe ostavio dvoje dece koja se još školuju, dok je Boban ostavio nesrećne roditelje.

Autor: Dalibor Stankov