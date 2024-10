Traže se zbog BRUTALNOG UBISTVA: Ako ih vidite ODMAH zovite policiju, već pola godine su u bekstvu

Osumnjičeni Vasilije Gačević i Marko Dinčić su u bekstvu, a prema poslednjim informacijama najverovatnije se kriju u Centralnoj Americi

Prošlo je sedam meseci od brutalnog ubistva reprezentativca Srbije i MMA borca Stefana Savića (23). Za njegovo ubistvo osumnjičeni su Vasilije Gačević (23) i Marko Dinčić (23) koji već sedam meseci uspevaju da izbegnu ruku pravde. Oni se sumnjiče da su u noći između 24. i 25. februara pretukli, a zatim nožem izboli Savića i pobegli sa mesta zločina.

Vasilije Gačević i Marko Daničić nalaze se u bekstvu, a poslednja informacija koja se pojavila u medijima je da se nalaze u jednoj od zemalja Centralne Amerike. Međutim, ovo još nisu zvanično potvrđeno, a ostaje misterija kako su uspeli da pređu više državnih granica, s obzirom na to da se nalaze na Interpolovoj poternici. Pretpostavlja se da im je pomoglo to što je za njima poternica naknadno raspisana.

Pisalo se i da su osumnjičeni odmah nakon ubistva Stefana Savića otišli u stan kod jednog od njih, a zatim pobegli na Kosovo, gde su navodno nelegalno prešli administrativnu granicu, ali zvaničnih potvrda nikada nije bilo.

Dinčić razmišljao o predaji

Trag koji policija ima jeste da je osumnjičeni Daničić iz bekstva kontaktirao svoju porodicu.

On je navodno bez znanja Gačevića pozvao porodicu i rekao im da mu je teško, te da razmišlja o predaji policiji.

Optužnica može biti podignuta iako su u bekstvu

Iako su u bekstvu, kako piše Blic, optužnica protiv Gačevića i Daničića može da bude podignuta.

Poslednja informacija koja je objavljena u medijima jeste da su do sada ispitani svi svedoci stravičnog ubistva, među kojima je i svedok iz Crne Gore.

Podsetimo, Stefan Savić bio je u provodu sa društvom u jednom ugostiteljskom objektu na Dorćolu kada su ga ispred kluba napala dva muškarca.

Ubice Savića jurile niz ulicu

Kako se vidi na snimcima sa dozornih kamera, koji traje nešto manje od dva minuta, Stefan Savić trči niz Dobračinu ulicu dok ga jure dvojica muškaraca.

Stefan potom skreće u Dunavsku ulicu, a za njim idu i dvojica napadača koji ga savladavaju - jedan sa jedne, drugi sa druge strane.

Tačno 30 sekundi kasnije ubice Daničić i Gačević se vraćaju šetajući Dobračinom ulicom.

Na snimku se vidi i kako se otimaju oko nekog predmeta na ulici.

Njih dvojica sve vreme opušteno šetaju, kao da desetak sekundi ranije nisu ubili mladića, a drugog teško ranili.

Izboden 19 puta

Prema nezvaničnim pisanjima medija, ubice su Stefana izbole nožem 19 puta.

Izvor je tada rekao da će u obdukcionom nalazu biti precizno navedene sve povrede koje je zadobio Savić.

Kako je ranije njegov trener Borislav Ćosić ispričao, Savić je oduvek bio pravdoljubiv.

- Pre dve godine, više ljudi je mučki prebilo njegovog druga nakon čega su ga bacili u reku. Stefan nije mogao samo da ode kući. Rekao mi je tada: "Učitelju, kako posle toga mogu samo da odem kući? Džabe mi sve što radim, sutra za moju budućnost, za bilo šta". Dečak je izašao iz vode potpuno izmučen, mokar i krvav, ispred Stefana. On mu je tada prišao i upitao: "Ko ti je to uradio? Šta ti se desilo?" Mladić mu je odgovorio, nakon čega im je Stefan lepo prišao i pitao ih: "Ajde što ste ga prebili, ali zar ste morali da ga bacite u reku?" Onda je usledila svađa, pa i tuča koja je kasnije eskalirala u ono što se desilo. Stefan je iz te tuče izašao kao pobednik, ali možda izvršioci nisu mogli to da podnesu, i ovo je epilog - tvrdi Ćosić.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je 11. marta doneo rešenje kojim je Vasiliju Gačeviću i Marku Daničiću odredio pritvor zbog sumnje da su ubili Savića.

Autor: Snežana Milovanov