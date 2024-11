U 20 godina rada nisam imao ovakvu intervenciju: Načelnik Vatrogasno-spasilačke brigade o nesreći u Novom Sadu

Načelnik Vatrogasno-spasilačke brigade Novog Sada Igor Adam izjavio je danas da za 20 godina rada u službi nije doživeo intervenciju kakva je bila nakon urušavanja nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, navodeći da su ekipe imale pomoć kolega iz cele Srbije i da su do kraja akcije spasavanja imali nadu.

- Za svojih 20 godina rada u službi, nisam doživeo ovakvu intervenciju. Nažalost, kad vidite jednu nastradalu osobu vam je teško, a kamoli ovako veliki broj onih koji su nastradali. Nadam se samo da se ovako nešto nikad više neće ponoviti, da nećemo morati da prisustujemo ovakvim scenama - rekao je Adam za Tanjug.

On je naveo da je po prijavi, na lice mesta odmah izašlo 20 vatrogasaca sa pet vozila, a ubrzo su aktivirani svi timovi za spasavanje iz ruševina u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Na lice mesta je, za nekih dva sata, pristiglo više od 50 vatrogasaca-spasilaca iz ovih timova, sa teritorije grada Beograda, Kraljeva, Valjeva, Kragujevca, iz Pančeva, Mitrovice, Inđije. Znači sve naše kolege su se uputile na lice mesta kako bi pomogli. U nekom trenutku bilo nas je više od 80 na licu mesta - istakao je Adam.

On je rekao i da su imali veliku pomoć svih gradskih institucija i lekara hitne pomoći.

Prema njegovim rečima, po dolasku na lice mesta ekipe vatrogasaca-spasilaca utvrdile su da je određeni broj ljudi ispod nadstrešnice koja se urušila, a ubrzo su utvrdili da u tom trenutku postoji jedna osoba koja je davala znake života.

Adam je naveo da takve intervencije zahtevaju određena tehnička sredstva za rad, te su se ekipe uz pomoć Grada Novog Sada u veoma brzom periodu organizovale i na teren je upućen veliki broj dizalica, kranova i ostale mašinerije koja je u tom trenutku bila neophodna.

- Tokom akcije spašavanja, mi smo došli do još jedne osobe koja je davala znake života i sve snage u tom trenutku smo skoncentrisali na taj deo sektora rada, kako bismo došli do te osobe, što smo uspeli. Posle nekih dva sata rada uspeli smo da oslobodimo još jednu žrtvu. Tako da sa naše strane, konkretno, dve osobe smo spasili ispod te konstrukcije u kojoj su se nalazile - rekao je on.

Prema njegovim rečima, akcija spašavanja trajala je dugo, do kasnih sati sinoć.

- Kod nas uvek nada poslednje umire, znači u svakom trenutku, dok ne podignete i poslednji kamen, mi se nadamo uvek da ima neko preživao - istakao je Adam.

U tragediji koja se dogodila u petak, kada se urušila nadstrešnica na Železničkoj stanici, život je izgubilo 14 osoba, a tri su hospitalizovane sa povredama opasnim po život.

Autor: Snežana Milovanov