TINA JE STRADALA DVE NEDELJE PRED 10. ROĐENDAN Tužna sudbina devojčice koja je poginula zagrljena sa mlađom sestrom i dekom u Novom Sadu

Devojčica Valentina Firić koja je stradala na Železničkoj stanici Novi Sad nije dočekala svoj 10. rođendan koji je trebalo da proslavi sa porodicom 17. novembra.

Kako je za "Blic" ispričao otac devojčica koje su poginule na Železničkoj stanici Novi Sad. kada je čuo da je pala nadstrešnica ispod koje su čekali autobus neprekidno je zvao oca, pa zatim stariju ćerku Valentinu ali odgovora nije bilo.

- Išao sam od bolnice, do bolnice da ih nađem, ali oni su odavno bili mrtvi", kaže u svojoj potresnoj izjavi za "Blic" Đorđe Firić, otac stradalih devojčica Valentine (9) i Sare (5) koje su u petak stradale kada je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici Novi Sad.

Deka zagrlio devojčice da ih zaštiti, svo troje stradali

Prema njihovim rečima, ono što su videli na Železničkoj stanici Novi Sad je najteža scena koju su videli u svom životu i koja nikada neće izbledeti!

- Mi smo bili oko 12.30 sati na Železničkoj stanici Novi Sad i već su ekipe bile na terenu. Kada smo stigli prvo su nas obuzeli šok i neverica. To je naš grad, naši ljudi... Ne znate šta vas čeka. Ali ostavili smo emocije po strani, prešli u profesionalni mod i započeli akciju spasavanja. Ali te scene su bile strašne. Pogotovo scena kada smo ispod ruševina videli deku koji rukom zagrlio svoje unuke Tinu i Saru. To ne može da izbledi, da se zaboravi, na to ne možete da ostanete imuni - započinje svoju priču posle tragedije koja je pogodila Novi Sad Dragan Bjelić iz ove organizacije.

Podsetimo, spasioci su opisali i kako su pronašli tela sestrica Tine (9) i Sare (5).

Autor: Dalibor Stankov