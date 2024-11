SNAŽAN UDARAC U LEVU STRANU VRATA UBIO ALEKSU! Evo kako je došlo do smrti na proslavi 18. rođendana u Aleksincu!

Aleksinčanin O. P. (21), koji je optužen da je 16. maja 2021. godine u tuči na proslavi 18. rođendana u restoranu "Oaza" naneo Aleksi Stojmenoviću (26) iz Aleksinca povredu koja je dovela do njegove smrti, tereti se da je krivično delo počinio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i u bitno smanjenoj.

Ovo je navedeno u optužnici, koja je nakon tri i po godine od tragičnog događaja, uz dva vraćanja na dopunu i doradu, postala pravosnažna. O. P. je optužen za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom, za šta je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora. Optužnicom su obuhvaćeni i mladići M. S. i Z. T., koji se sumnjiče za učešće u tuči, a za njih je predviđena novčana kazna ili zatvorska kazna do tri godine.

Tuča u Aleksincu u kojoj je nastradao Aleksa Stojmenović desila se na proslavi 18. rođendana u kafani “Oaza” u tom gradu kojoj su kao gosti prisustvovali i Aleksa i O. P. U toku tuče Aleksa je zadobio udarac u vrat koji je izazvao krvarenje u moždanom stablu i prestanak rada srca i disanja, usled čega je preminuo u bolnici.

- Zadao je snažan udarac oštećenom u levu stranu vrata iza leve donjovilične kosti, odnosno ispod leve ušne školjke od kog udarca je telo oštećenog odbačeno u desno i došlo je do rotacije tela oštećenog za više od 90 stepeni u desnu stranu i usled kog udarca je došlo do naglog i prekomernog pomeranja glave i vrata oštećenog u bočnu desnu stranu, zbog čega je došlo do rastcepa zida leve vertebralne (pršljenske) arterije, na koji način mu je naneo tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu povrednog rascepa leve vertebralne arterije na mestu povrede (krvne podlivenosti tkiva) leve bočne strane vrata – stoji u optužnici protiv O.P.

Nakon što je udaren, Aleksa je pao na pod terase, gde mu je odmah ukazana pomoć, a zatim je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu. Nažalost, 17. maja 2021. godine preminuo je usled prestanka disanja i srčanog rada, koji su izazvani povredom - rascepom leve vertebralne arterije, što je dovelo do krvarenja u lobanjsku duplju i kičmeni kanal. Povreda je uzrokovala pritisak i oštećenje životno važnih moždanih centara i puteva u moždanom stablu i kičmenoj moždini.

Optuženi O. P. je tereten za to da je bio svestan da bi udarcem zatvorenom šakom u predelu vrata i glave, gde se nalaze organi ključni za život, mogao ozbiljno da povredi Alekse i dovedе ga u opasnost po život, ali je, kako se navodi, olako smatrao da smrtne posledice neće nastupiti. O. P. je optužen za krivično delo teške telesne povrede, dok su optuženi M. S. i Z. T. tereteni za učešće u tuči.

O. P. je nakon četiri meseca, u septembru 2021. godine, pušten iz pritvora rešenjem Višeg suda u Nišu, kako bi se dalje branio sa slobode.

Početak suđenja u Višem sudu u Nišu zakazan je za 3. decembar 2024. godine.

Ovo je treći put da Više javno tužilaštvo u Nišu podiže optužnicu protiv O. P. - dva puta je sud nalagao dopunu istrage, a ovo je prvi put da je optužnica pravosnažno potvrđena.

Tokom istrage urađena su dva ključna veštačenja: medicinsko veštačenje u Zavodu za sudsku medicinu (ZSM) u Nišu i analiza video snimka iz kafane, koja je obavljena u Nacionalnom kriminalističko-forenzičkom centru (NKFC) u Beogradu. Veštaci su dali suprotstavljena mišljenja o ključnim događajima te noći, pre svega o tome na koji način je nastala smrtonosna povreda.

Medicinski veštaci su analizirali povredu i video snimak, te naveli da je do rascepa vertebralne arterije, koja nastaje usled naglih i prekomernih pokreta glave i vrata, moglo doći "delovanjem šake stisnute u pesnicu", što je u skladu sa snimkom na kojem jedan mladić zamahuje ka drugom. Međutim, ključna dilema o tome da li je O. P. udario Alekse nije rešena snimkom, jer na njemu nije moguće videti taj trenutak. Naime, snimak nije prikazivao taj frejm zbog podešavanja na risiveru koji memoriše samo nekoliko slika u sekundi, a ne sve frejmove, zbog ograničenog kapaciteta.

S druge strane, veštačenje snimka koje je sprovedeno u NKFC-u zaključilo je da nije bilo kontakta između O. P. i Alekse. Položaji tela ukazuju da je osumnjičeni zamahnuo, ali da je udarac otišao u prazno, dok je Aleksa pao nakon što je udaren nekim predmetom, verovatno flašom.

Nakon ovih veštačenja, po nalogu suda u okviru poslednje dopune istrage, obavljeno je i veštačenje trasologa kako bi se dodatno rasvetlili događaji te kritične večeri. Nakon završetka istrage, podignuta je optužnica koja je sada potvrđena.



