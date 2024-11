DRAGIJEVIĆ OTKRIO POLICIJI GDE SE NALAZI DANKINO TELO! Dejanov brat progovorio pre smrti

Brat osumnjičenog za Dankino ubistvo ispričao policiji šta se desilo tog 26. marta.

Dalibor Dragijević (40) 6. aprila dao je iskaz u policiji, gde je saslušan zbog sumnje da je pomogao bratu Dejanu Dragijeviću (50) da sakrije telo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora.

- Ne sećam se tačno kog dana, ali je to bilo pre nego što je Dejan uhapšen, rekao mi je da je uzeo džak s telom deteta iz kuće gde smo ga ostavili i da ga je svojim vozilom pežo prevezao i zakopao negde u blizini Brestovačkog mosta - ovim rečima Dalibor Dragijević završio je svoj iskaz u policiji, a koji se kasnije našao u optužnici.

Tog 26. marta, kako je počeo svoju priču Dalibor Dragijević, njegov brat Dejan je 26. marta bio na poslu u firmi "Vodovod", gde je radio u prvoj smeni od sedam do 15 časova.

- Tog dana Dejan je došao kući oko 15.30 i primetio sam neke promene u njegovom ponašanju, bio je nešto uznemiren, ali mi nije rekao šta je razlog tome. Tek kasnije sam čuo na televiziji da je neko dete nestalo u Banjskom polju - pričao je Dalibor.

Telo zakopao kod mosta

Mlađi Dragijević je naveo da je, koliko se seća, dva dana kasnije, 28. marta, posle 16 časova, njegov brat Dejan Dragijević svojim vozilom "pežo 307", plave boje, došao kući.

- Video sam u gepeku vozila jedan džak. Pitao sam Dejana šta je u tom džaku, a on mi je rekao da se nalazi dete. Nije mi bilo dobro, pitao sam ga šta to radi, kakvo je to dete, a on mi je rekao da su ga zgazili i da su ga pokupili - rekao je pre smrti Dalibor Dragijević.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru, da podsetimo, podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu, kao i protiv Radoslava Dragijevića iz sela Zlot za neprijavljvianje krivičnog dela i učinioca i za pomoć učiniocu posle krivičnog dela.

Starijeg Dragijevića tužilaštvo ne može da tereti za neprijavljivanje sina i pomaganje zbog čega ga tereti za pomaganje Srđanu Jankoviću i neprijavljivanje krivičnog dela koje je on počinio.

Neposredno nakon hapšenja, Dragijević i Janković su u policiji priznali da su počinili ubistvo. Dejan je to potvrdio i na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, dok se Srđan branio ćutanjem. Kasnije su obojica u tužilaštvu tvrdila za zločin nisu počinila.

Autor: Dalibor Stankov