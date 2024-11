'DUŽNA SAM BORBU SVOM DETETU' Aleksa je nastradao u kafanskoj tuči! Njegova majka neutešna

"Za ovo sam se borila i dužna sam to svom detetu. Biće mi veoma teško, znam šta me čeka ali moram da nađem snage da to izdržim!

Ovim rečima je Dragana Nikolić, majka Aleksinčanina Aleksa Stojmenovića (25) koji je pre tri godine podlegao povredama zadobijenim u tuči na rođendanskom slavlju, najavila dolazak na suđenje za njegovu smrt koje počinje 3. decembra pred Višim sudom u Nišu.

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Aleksinčana Ognjena P. (21) za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom i njegovih sugrađanina Z.T. i M.S. koji se terete za učestvovanje u tuči koja je Stojmenovića koštala života.

Branilac M.S. avokat Miroslav Ristić podneo je Višem javnom tužilaštvu predlog za sklapanje sporazuma o priznanju krivičnog dela za svog klijenta ali kako je rečeno u Višem sudu, odluka o ovom sporazumu nije doneta pa još nije poznato ni na koliku kaznu bi okrivljeni M.S. pristao.

Ukoliko sud ne potvrdi ovaj sporazum M.S. će se 3. decembra pojaviti na sudu zajedno sa Z.T. i Ognjenom P.

Aleksina majka kaže da je svesna šta je čeka u tom procesu ali je nepokolebljiva u nameri da se sretne oči u oči sa ljudima koje smatra odgovornim za smrt svog deteta.

- Potpuno sam svesna sa čim ću morati da se nosim i to se već odražava na moje zdravlje. Trudiću se da dođem na svako ročište iako mi je predlagano da zbog stresa to ne činim. Biće mi veoma teško, pogotovo kada se budu iznosile činjenice iz obdukcionog nalaza koji sam sama od sebe sakrila. Nadam se da će suđenje biti pošteno i da će Aleksa konačno moći da počiva u miru - zaključila je majka tragično stradalog mladića.

Podsetimo, Stojmenović je 16. maja 2021. godine zadobio smrtonosne povrede na slavlju u Aleksincu od kojih je preminuo u niškom UKC a za njegovu smrt osumnjičen je Ognjen P. koji je takođe bio gost na tom rođendanu.

Ključni dokazi koji bi trebalo da rasvetle smrt dvadesetpetogodišnjaka su kontradiktorni pa je to razlog što je istraga tako dugo trajala.

Veštačenja, koja je trebalo da rasvetle događaje te kobne noći, po nalogu Višeg javnog tužilaštva obavili su niški Zavod za sudsku medicinu i Nacionalno kriminalističko tehnički centar u Beogradu koji su izneli potpuno suprotna mišljenja o radnjama Ognjena P. a odnose se na to da li je on rukom udario Aleksu i naneo mu povredu koja je rezultirala smrću.

Obe ove eminentne instituticije veštačile su snimke iz restorana gde se održavala kobna proslava ali su iznele različita viđenja Ognjenove uloge u Aleksinoj smrti.

U nalazu Zavoda za sudsku medicinu navedeno je da je Aleksina smrt nasilna te da je nastupila usled prestanka disanja i srčanog rada zbog krvarenja u i ispod mekih moždanica a usled povrednog rascepa zida leve vertebralne arterije nastalog delovanjem tupine mehaničkog oruđa. U svom nalazu, Zavod analizira i snimke nadzorne kamere prateći kretanje oštećenog i okrivljenog.

"Muška osoba u crnoj košulji (Ognjen), nižeg rasta od osobe u beloj košulji (Aleksa), zamahuje desnom rukom, što nalikuje udarcu pesnicom prema levoj bočnoj strani vrata i glave muške osobe u beloj košulji. U sklopu uvida u snimke, proizilazi da je do povrede u vidu naglog prekomernog pomeranja glave i vrata, što predstavlja mehanizam za nastanak rascepa pršljenske arterije, moglo doći delovanjem šake stisnute u pesnicu što odgovara snimku sa video nadzora", navedeno je ranije u saopštenju Zadova za sudsku medicinu.

Na zahtev VJT, Zavod je dao i dopunsko veštačenje u kojem je potpuno isključio mogućnost da je Aleksi pukla arterija tokom eskivaže udarca, i ponovio da je došlo do delovanja povrednog oruđa na predeo vrata.

Usledilo je još jedno dopunsko veštačenje u kojem je objašnjeno da je lice odeveno u tamnu košulju i nižeg rasta (Ognjen), moglo da dohvati vrat osobe u beloj košulji (Aleksa) prilikom zamaha desnom rukom, jer se uočava trzajno pomeranje glave, vrata i gornjeg dela tela Alekse. Objašnjava razlog što mladić nije odmah posrnuo, je kraće vreme potrebno da dođe do izlivanja krvi iz rascepljene arterije u moždano stablo.

Takođe, Zavod navodi da se kod Ognjena vidi naginjanje tela na levu stranu što je karakteristično za osobu koja zadaje udarac drugom licu.

Međutim, NKTC navodi da je nakon analize snimaka ustanovio, da do kontakta Alekse i Ognjena nije došlo. Oni smatraju da je Aleksa pao nakon što ga je neko udario nekim predmetom, najverovatnije flašom. Oni takođe na zahtev VJT rade dopunsko veštačenje u kojem navode da osoba u tamnoj košulji (Ognjen), nije mogla da dohvati vrat osobe u beloj košulji (Aleksa), da usled toga udara u prazno, van je balansa i naginje se na levu stranu.

Da je došlo do kontakta, kako navode, telo bi ostalo uspravno, dok bi se udarena osoba zateturala.

Ono u čemu se jedino slažu ove eminentne ustanove, je da se na snimcima ne vidi trenutak kontakta ruke ili predmeta sa Aleksinim telom jer takav frejm ne postoji. Kako navode, memorija u VCR snimaču je takva da ne može da zapamti tako veliki broj frejmova, pa su podešeni da memorišu nekoliko sličica u sekundi a da se ne utiče na preglednost snimljenog

Za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom, za šta se tereti Ognjen P. Krivični zakon predviđa kaznu od dve pa do 12 godina zatvora.

Autor: Jovana Nerić