Nisam mogao da izdržim kada su nabrajali povrede... Otac Blažićevih žrtava za Pink: I doživotna bi za njih bila nagrada

Saši Paniću, Uroš Blažić je hladnokrvno ubio dvoje dece. Kako je rekao za Pink, ni jedno suđenje mu nije bilo lako, ali juče nije mogao da izdrži do kraja i sasluša detalje presude.

- Roditeljima su sva suđenja bila teška, ovo juče je bilo najteže... Ja nisam izdržao do kraja da saslušam izricanje presude, jer je sudija do detalja opisivala rane i povrede koje su deca zadobila, čini mi se da je nabrojano 20 ili 30 rana na telu i nisam mogao da izdržim. Udarao sam pesnicom u staklo koje nas je delilo od ova dva zlikovca i straža me je udaljila. Od novinara sam saznao da su dobili po 20 godina - rekao je Panić gostujući u Jutru sa dušom kod Jovane Jeremić.

Komentarišući presudu, rekao je da oni za njega nemaju prava na život.

Za mene je i za jednog i za drugog 20 godina malo, za ovakav masakr. On je razorio tela ovoj deci. I doživotna za njih je nagrada. Svaki delić sekunde života je nagrada. Svako jutro kada se probude u zatvoru treba da se prekrste i zahvale što su još uvek živi.

Advokat Predrag Savić kaže da su ovakve situacije sa aspekta prava moguće.

- U ovom slučaju se pravda i pravičnost ne poklapaju. Nema ovde pravde, iako je presuda zakonita u okvirima koje zakon predviđa - naveo je Savić koji veruje da će se branioci okrivljenih žaliti na presudu.

Mislim da je tako strašan zločin, koji nameće mnoga pitanja. Izrazio bih divljenje prema porodicama kako se nosi sa ovim... Ostala su otvorena pitanja kako je nabavljano nelegalno oružje, da li je otac pokušavao da nađe pomoć za sina nakon masakra...

Kako je dodao, trebalo je napraviti uvid u listinge Radiše Blažića, saslušati starešinu te jedinice koji je uputio kamione na Dubonu i na Šepin prvi put u poslednjih nekoliko desetina godina.

Misterija vojnih kamiona i promene trase

- Vozači kamiona su izašli da svedoče i svi su rekli isto vreme zadržavanja - tri minuta. Na pitanje zašto su išli kroz Dubonu, oni su reli da je auto-put bio blokiran, dok je za Dubonu bio otvoren, što nije tačno jer su i Dubona i Malo Orašje bii blokirani. Auto-put je inače njihova ruta i to nam budi sumnju zbog čega su dolazili kamioni - naveo je Panić.

Kako je dodao, u noći kada se dogodio masakr na svim motorolama se čulo da ubicu treba likvidirati ako se bude opirao, a on je ujutru uhapšen kao da je počinio krađu, a ne ovakvo ubistvo.

Panić je rekao da je kod Blažića nađen čitav arsenal.

- Kada su nam pobrojali, meni je to delovalo kao manja kasarna. Svi mi koji smo služili vojsku znamo da oružje ne može tek tako ni izneti, ni uneti. Mislim da Radiša u tome nije bio sam. Svo naoružanje je iz Vojske Srbije. Protiv njega se i u vojsci vodio postupak, jer je nestalo 11 bombi. Za neke od njih se poklapaju brojevi. Ima još ljudi koji bi trebalo da odgovaraju, ja njih smatram saučesnicima - istakao je Panić.

Advokat Zora Dobričanin je istakla da je važno da ovakvi zločini imaju adekvatan postupak i sankciju.

- Za ovo krivično delo nije moguća veća kazna za izvršioca. On je dobio maksimalnu kaznu, a otac neuobičajeno visoku. Još nije sve završeno i ne zna se da li će biti još ljudi koji će biti ispitani...- rekla je Dobričanin.

Događaji poput ovog u Duboni i Malom Orašju, i onog u školi "Vladislav Riubnikar" ne dozvoljavaju nam da se samo pomirimo sa tim i zavšrimo sa predusom za optužnice koje su podignute na osnovu onoga što je odmah bilo dostupno. Potrebno je istražiti pozadinu, ali se pozabaviti i fenomenom masovnih ubica, posebno imajući u vidu da je reč o mladim ljudima. Stručnjaci kažu da ne postoje masovne ubice iz porodica u kojima sve funkcioniše kako treba, ali i oni koji nisu imali neku patologiju u detinjstvu

Istakla je da svaka kazna mora imati i specijalnu i generalnu prevenciju, koja će delovati i na druge, te je neophodno ispitati svaki detalj kako se ovako nešto ne bi ponovilo.

Autor: Snežana Milovanov