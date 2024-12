Porodični zločin u Novom Sadu: Pijan zadavio suprugu kablom od kompjutera!

Velimir Vukić (46) iz Novog Sada zadavio je bivšu suprugu Zdenku Sljuku (40) kompjuterskim kablom u iznajmljenom stanu u kom su živeli, u ulici Kornelija Stankovića!

On joj je pijan, posle žestoke svađe, prišao s leđa dok se oblačila, obmotao joj kabl oko vrata i stezao je sve dok nesrećna žena nije prestala da diše! Ovaj stravični slučaj femicida desio se pre tačno deset godina, 13. decembra 2014.

Zdenka se grčevito opirala, ali joj nije bilo spasa. Ubica je odmah posle zločina pozvao njenu rođenu sestru telefonom i kratko joj rekao: "Ubio sam ti sestru, više je nemaš!"

Izbezumljena žena je istog časa pozvala policiju, koja je došla na naznačenu adresu, i tu zatekla ubicu pored beživotnog tela.

On nije pružao otpor i mirno se predao.

- Bio je potpuno hladnokrvan. Priznao je šta je uradio, rekao je da mu je pukao film i da nije više mogao da izdrži njihove dugogodišnje svađe i razmirice. Navodno, supruga mu je stalno zamerala što mnogo pije. Njihova dva sina, starosti od osam i 10 godina, nisu bili kod kuće u trenutku ubistva, već na treningu - otkrio je tada Informerov sagovornik iz istrage.

Kako se ispostavilo, Velimir i Zdenka su se tri meseca ranije zvanično razveli, posle desetak godina braka. Deca su ostala kod majke, ali ju je bivši suprug stalno molio da mu pruži još jednu šansu.

Zdenka je popustila i pristala, a Vukić joj je čvrsto obećao da će prestati da pije, jer je to bio njen uslov.

- Nedelju dana pre, odlučila je da mu zbog dece pruži još jednu priliku. S obzirom na to da nisu imali svoj dom, dogovorili su se da iznajme stan. Očigledno da Zdenka ni slutila nije da će ta odluka biti fatalna po nju - dodao je naš sagovornik.

Psihički bolesnik

Velimir Vukić je, inače, odranije bio registrovan kao psihički bolesnik. Navodno je nekoliko puta pokušavao sebi da oduzme život. Jednom je čak skočio sa novosadskog mosta, ali je preživeo.

Utvrđeno je i da je psihički zlostavljao Zdenku pre nego što ju je ubio, tako što ju je stalno pratio i na poslu gde je radila kao medicinska sestra.

Tokom sudskog postupka, priznao je krivicu, ali bez iskrenog kajanja:

- Ubio sam je zato što me je tog dana vređala i rekla mi da se iselim iz stana do ujutru. Inače, stan je ona iznajmila s naša dva sina kad smo se razveli. Sad se kajem, ali mi je puk'o film. Ubio sam je i to je to. Pokušavao sam nekoliko puta da se ubijem. Ovako sam sada nju ubio i neću više imati s kim da se svađam.

Na kraju je osuđen na 20 godina zatvora. Prethodno je dva puta pravosnažno osuđivan zbog krađe struje i falsifikovanja isprava.

Autor: Aleksandra Aras