PADAJU TRGOVCI KOKAINOM U SRBIJI! Presečen još jedan krimi-lanac, ovoga puta na udaru dileri iz Beograda i Čačka! Detalji akcije!

Srpska policija presekla je još jedan lanac šverca kokaina i uhapsila 10 osoba i zaplenila dva kilograma ove opojne droge.

Osumnjičeni su pohapšeni na teritoriji Beograda i Čačka, a Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, saopštio je da je svim uhapšenim osobama određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policijski službenici MUP Srbije, Uprave kriminalističke policije, zajedno sa pripadnicima OKP PU Čačak i SAJ, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, dana 15.12.2024. godine, uhapsili su deset lica, pripadnika organizovane kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - rekao je ministar Dačić i dodao:

- Na teritoriji grada Čačka i Beograda, policijski službenici su zaplenili oko dva kilograma opojne droge kokain, više skupocenih vozila i veću količinu novca, i tom prilikom uhapsili S. Đ. (38), I. K. (30), N. I. (30), J. J. (30), Ž. B. (30), A. J. (38), M. M. (24), A. G. (30), D. V. (22) i P. U. (50). Licima je određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Ovom akcijom razbijena je još jedna kriminalna grupa koja je na teritoriji naše zemlje imala ilegalni biznis. Pripadnici SAJ upali su u kuće i stanove osumnjičenih i zatekli ih na spavanju.

- Pojedinima su lisice stavljene dok su bili u donjem vešu. Kokain su krili čak i u kutijama za cipele. Pored automobila, droge i novca, pronađeno je i više kartica za mobilni telefon. Istraga o kriminalnoj grupi se nastavlja i utrđuje se da li su samostalno radili ili su bili deo veće organizacije - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Inače, od početka ove godine uhapšeno je više od 20 narko-dilera, uglavnom u Beogradu, i zaplenjeno na desetine kilograma "belog praha", čija je ulična vrednost basnoslovna.

- U nekoliko akcija razbijeno je više narko-bandi koje su rasturale kokain. Većina njih pala je u glavnom gradu. Ova poslednja akcija je samo jedna u nizu. Nadležni su odlučni u borbi protiv narko-dilera i preprodaje droge - kaže naš izvor.

Advokat Radiša Roskić otrkiva

Advokat Radiša Roskić je objasnio kako je policija uspela da uđe u trag osumnjičenima za trgovinu kokainom. - To je veoma teško jer se bez izuzetka radi o primeni najpre operativnih, a potom i operativno-tehničkih radnji mera na čije preduzimanje je policija ovlašćena. Od početnog operativnog podatka aktivnosti policijskih organa se usmeravaju u različitim pravcima kako bi se otkrili učesnici, ali i cilj i kompletna organizacija takvih grupa. Gde god je u pitanju trgovina drogom radi se o velikim količinama novca, unutar grupe vladaju veoma oštri i veoma tvrdi zakoni. Izdaje nema, one se uzajemno pokrivaju, a načini ostvarivanja tih ciljeva u smislu pribavljanja droge, plasiranja droge, naplate, prodate droge se, kao što vidimo, ostvaruju na najrazličitije načine. Sve je to dakle jedan sistem u koji je veoma teško ući - objasnio je Roskić.