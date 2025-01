Od Ivanče do Dubone ljudi vuku traume od masovnih ubistava u Srbiji - Braca Zdravković za Pink: Tragično je što nismo naučili ništa iz tih priča

Decenije za nama obeležila su masovna ubistva u kojima je živote izgubilo na desetine ljudi. Ubijane su čitave porodice, meštani sela, gradova, žrtve su bile planirane ili nasumične, a zemlja zavijena u crno. 70-ih godina prošlog veka u Srbiji su masovna ubistva postala pojava, koja je nastavila da se širi tokom narednih godina do danas.

Braca Zdravković, privatni detektiv rekao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić da je svaki masakar podjednako jeziv i da treba da se priča o takvim stvarima da bi smo naučili neke stvari.

- Pojava prvih masakara u Srbiji počinje od 1972. godine kada je U Tolovniku pčivek pobio čitavu porodicu samo zbog toga što je jedan čovek preorao među. On je pobio čitavu porodicu čak i životinje i kokoške, čak je polomio i jaja. Planirao je da ih satre. To je nešto strašno, ono što je gore od toga što mi nismo naučili ništa iz tih priča. Zato nam se i ponavljaju te priče. To treba da se formira čitav tim stručnjaka i da ozbiljno rade na tome - rekao je Zdravković.

On navodi da je obradio 19 masakara koja su se dogodila u Srbiji i da je u njima stradalo stotinu ljudi, 110 je ubijeno a tu si u preživeli članovi koji vuku traume zajedno sa čitavim mestima, dodajući da su i ranjeni stradali.

- Ja sam pričao sa ljudima koji su preživeli masakar u Topolovniku 1972. godine i ljudi još uvek vuku traume - rekao je Zdravković.

On je rekao da ono što je specifično za naše masakre je to da za razliku od masakra koji se dešavaju u Americi i Engleskoj razlika je u tome što su oni tamo bili organizovani, a kod nas u Srbiji masakar su počinili pojedinci koji su iz razlićitih razloga ubijali.

Tanja Jovanović, novinarka složila se sa Bracom da su počinioci masakara kod nas uglavnom pojedinci.

- To su neke psihički labilne osobe i kad se posle traži motiv to su uglavnom banalni razlozi. Ono što sam zapazila jeste da u poslednje vreme da se ti masakri dešavaju oko velikih praznika.Pitanje je zašto se svi ludaci otkače oko velikih praznika. Sa tim trebamo malo ozbiljnije da se bavimo zajedno sa kampanjama razoružavanja naroda jer je Srbija do nedavno bila na trećem mestu usvtu po ilegalnom oružju po glavi stanovnika - rekla je Jovanović.

Željko Mašović, psiholog nadovezao se na priču oko dešavanja nesrećnih događaja oko velikih praznika.

- Ljudi pred praznike imaju kad se kao nešto završava imaju njeke rezolucije koje su imali prošle godine , sa druge strane imaju opterećenje da mora da ima bude edobro, a sa treće strane viđaju se i sa rodbinom, to su sve neka opterećenja uz sav stres koji imaju svakodnevno i onda je mnogo lakše kada vi nekoga dehumanizujete i da prema njemu napravite neki zločin - rekao je Mašović.

Kako je rekao većina lljudi ima u sebi neku agresiju samoodbrane i sprmna je da se bori nekako i taj deo je u redu, sa druge strane imate ljude koji doživljavaju svaki napad da oni moraju najagresivnije da se odbrne i imate grupu ljudi koji imaju neke psihotične premećeje.

On je naveo da je razlika između zločina kod nas i u inostranstvu u tome što se kod nas zlo nanosi uglavnom onim ljudima koje znamo što nije slučaj u inostranstvu.

- Zato imao slučaj da nekih sela i mesta koja se nikada ne oporave od zločina jer imate to gde se tačno zna da je neko iz te i te kuće počinio zločin - dodaje Mašović.

Podsećamo, tokom prošlog veka ostala su zabeležena masovna ubistva u Boru (četvoro mrtvih), Paraćinu (četvoro mrtvih, šestoro ranjenih), Vranju (sedmoro mrtvih), Topolovniku (četvoro mrtvih), Zaječaru (troje mrtvih, jedanaestoro ranjenih) i Bajmoku (devetoro mrtvih).

Zločini posle 2000-ih godina su još urezaniji u pamćenje ljudi, nijedan nije zaboravljen, a o nekima i načinu na koji su izvršeni se priča i dan danas. Nikola Radosavljević (39) je 27. jula 2007. godine u negotinskom selu Jabukovac zavio u crno šest kuća u rodnom selu. On je lovačkom puškom usmrtio devet osoba i dve teško ranio. Ljubiša Bogdanović (60) iz Velike Ivanče je 9. aprila 2013. godine, rano ujutru, pištoljem CZ 88 ubio 13 osoba, među kojima i sina Branka (42), majku Dobrilu (83), a onda života lišio najbližu rodbinu u još pet kuća. Suprugu Javorku je teško ranio. 2. jula 2016. godine, Siniša Zlatić (46) je iz kalašnjikova ubio bivšu suprugu Dijanu (30), njenog prijatelja Stevana Jojića (40), Vladimira Mijatovića (40), Jovanu Popović (20) i Vladimira Kosovića (34), dok je 22 osobe ranio.

Nezapamćen zločin dogodio se 3. maja ove godine kada je Kosta Kecmanović (13) tog jutra otišao u OŠ ''Vladislav Ribnikar'' koju je pohađao i iz vatrenog oružja ubio devet svojih vršnjaka i čuvara škole. Policiju je pozvao sam uz reči da je ''psihopata koji mora da se smiri''. Samo dan nakon krvavog pira u OŠ ''Vladislav Ribnikar'', 4. maja ove godine, Uroš Blažić (21) je ubio devetoro mladih ljudi u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, a teško ranio njih 13.

Autor: Dalibor Stankov