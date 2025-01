Lažni vidovnjak Beograđanki uzeo 100.000 evra: Kod njega dolazile i ESTRADNE LIČNOSTI, prevario i devojku oboleli od raka

"Prevario me je čovek koji se predstavlja kao vidovit, inače vodi i ture po manastirima, prvo vas ubedi da je vaš novac proklet i da mora da "odstoji" u manastiru neko vreme kako bi se skinulo prokletstvo. Meni je uzeo 100.000 evra, a minimum je prevareno 150 ljudi!", ovo tvrdi Beograđanka N. P, koja ne može da povrati svoj novac jer se dotični prevarant više ne javlja!

Do lažnog vidovnjaka se dolazi na preporuku, kaže, obično kad nekoga zadesi neka muka ili tragedija, kao nju.

- Doživela sam jednu tragediju u porodici i onda sam po preporuci prijateljice došla do njega. On sebe predstavlja vidovitim, kaže da ima blagoslov s Hilandara, a priča i kako mu je deda bio sveštenik, a zapravo je bio pekar. On ima određeni lokal - kafić u kom prima ljude, kada sam otišla u taj kafić, svi ti ljudi su njega čekali. Primao je i po stanovima, onda sledi obrada žrtve tako što vodi ture po manastirima - svedoči sagovornica.

Ostali bez stana

Na tim turama, tvrdi N. P, ima i estradnih ličnosti, direktora firmi, pa i funkcionera, a prevarant tu procenjuje koliko žrtva ima novca.

- Na tom našem prvom sastanku sam ga pitala zašto nas je zadesila ta tragedija, a on mi je rekao da moram da idem u manastire da se molim svecima i da on to organizuje. Tako sam i krenula. Išla sam sigurno godinu i po dana, dok nisam saznala da sam prevarena - priča N. P.

Kaže da su neke žrtve ostale i bez stanova, koje su prodavali kako bi mu dali novac da skine navodno prokletstvo.

- Posle nekoliko meseci mi je rekao da je novac koji imam proklet, tražio da mu novac dam kako bi ga odneo na nekoliko meseci u manastir da se skine prokletstvo. Govorio je da nakon toga novac vraća. Šema prevare je uglavnom identična. Onda počinje njegova priča kako će osoba postati uspešna i kako mu taj novac što je dao neće biti ni potreban. Ako neko ćuti, on i dalje zove na ture, e a kad krenete da ga pritiskate, onda prestane da se javlja - navodi ona.

Ljudi koji nisu dali velike sume su od pravde odustali, dok oni koji su dali ogroman novac planiraju kolektivnu tužbu i krivičnu prijavu.

- Dala sam mu novac iz više puta. Znate, kad vidite nekog od javnih ličnosti, nekako ne sumnjate, oni su u stvari bili maska da se njemu veruje - kaže ona.

Na pitanje kako joj tokom svih tih meseci ništa nije bilo sumnjivo i zašto mu je slepo verovala, odgovara:

- Ne znam... Kad se osvestimo i otkačimo od njega, tek onda se zapitamo što smo mu dali poverenje i novac.

Žrtve unesrećeni i bolesni

Ovaj lažni vidovnjak vodio je na ture i po dva dupla autobusa, išli su u Crnu Goru, BiH, Hrvatsku, Makedoniju, Grčku, a čak i u Ukrajinu i Rusiju dok se nije zaratilo. Sagovornica kaže i da je dotični uvek tražio pre posete manastiru da se prilozi za svetinju stave u koverte i daju njemu.

- Ko zna koliko je para uzeo. Mnogi su dizali i kredite da bi mu dali novac, pa sad grcaju u dugovima. Njima je pričao da će im krenuti kad podignu kredit, pa im novac odleži u manastiru. Prevarena je i moja prijateljica, ona je digla kredit. Prevario je i devojku koja se leči od karcinoma. Jedan naš čovek iz inostranstva mu je dao čak 800.000 evra - tvrdi N. P.

Bavio se i crnom magijom

N. P. kaže da se prevarant služio i crnom magijom, te da ju je vodio i do Rušnja:

- On je društven, slatkorečiv, sa svima je okej i tako zadobija poverenje ljudi. Jednom smo bili u kafiću i rekao mi je: "Hajde sa mnom na jedno mesto, brzo ćemo se vratiti", da bismo završili u Rušnju kod jedne žene koja se bavi crnom magijom, tamo je otišao zbog sebe, ona je vadila kojekakve rekvizite koje je njemu davala za određene ljude. To je prvo što me je trglo. Pitala sam ga tad čemu to, a on je rekao: "Mora da se radi i sa jedne i sa druge strane." Inače, on nema tarifu, nego mu se novac ostavljao na stolu.

Shvatila je da je prevarena tek kada je tražila svoj novac nazad:

- Tri meseca me je zavlačio, a onda je počeo da se ne javlja. Izgovor mu je bio da mora prvo da ide u manastir po novac. Jednoj ženi je rekao da je njen novac u manastiru Serafima Divijevskog u Rusiji, jednom čoveku da je rekao da je njegov novac u Jerusalimu.

