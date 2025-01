Nikola sa sinom (2) POGINUO U NESREĆI KOD VRŠCA, na jedno pitanje odgovor još nije stigao: Tužilaštvo čeka važan nalaz

Nikola M. (35) i njegov sin (2) iz Velikog Središta poginuli su u saobraćajnoj nesreći 14. novembra 2024. Tužilaštvo je naložilo policiji da ispita sve okolnosti nesreće i obavi obdukciju radi otkrivanja uzroka smrti oca i sina.

Prošla su dva i po meseca otkako je Nikola M. (35) iz Velikog Središta poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći 14. novembra 2024. sa dvogodišnjim sinom kojeg je preuzeo iz vrtića. Više javno tužilaštvo u Pančevu dalo je policiji nalog da ispita sve okolnosti nesreće, a naložena je i obdukcija koja bi trebalo da otkrije uzrok smrti oca i dečaka, i sve to sa ciljem da se ispitaju sumnje da li je Nikola namerno izazvao tragediju. Međutim, jedan od ključnih dokaza je nalaz obdukcije kojim bi se utvrdilo da li je Nikola bio pod dejstvom nečega što bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad vozilom i nesreće.

Postoji sumnja da je Nikola namerno izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo zajedno sa sinom.

- Ono što bi moglo da ukaže na to da je Nikola sa namerom izazvao nesreću jeste to što je pre nesreće obavio razgovor sa bivšom suprugom tokom kojeg je, navodno, ukazao da će se nešto jako loše dogoditi. Činjenica je da je on iz Velikog Središta, a da se nesreća dogodila na suprotnoj strani od Vršca, kao i da je sa maloletnim detetom preticao kolonu vozila i na taj način izazvao sudar - kaže izvor upućen u slučaj.

Uzeo dete iz vrtića, pa zajedno poginuli

Podsetimo, Nikola je navodno pre nesreće uzeo dete iz vrtića, bez znanja majke, a zatim joj, kako se sumnja, telefonom rekao da sina više nikada neće videti.

Ona je odmah pozvala policiju, a nakon nekog vremena stigle su strašne vesti.

Nikola i dečak (2) koji je, akko se pretpostavlja, sedeo na mestu suvozača poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada se njihov automobil sudario sa šleperom.

Prešao u suprotnu traku

Prema saopštenju tužilaštava iz Pančeva i Vršca, do saobraćajne nezgode na putu između vršačkih sela Vlajkovac i Uljma došlo je 14. novembra oko 15 časova, kada je auto temišvarskih registracija, kojim je vozeći ka Uljmi upravljao Nikola, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa teretnim vozilom.

Otac i sin sahranjeni odvojeno

Nikola je sahranjen 16. novembra na seoskom groblju u Velikom Središtu, dok je mališan sahranjen istog dana, ali u drugom mestu i to jer majka mališana nije želela da sahrani sina pored oca za kog sumnja da joj je ubio dete.

Autor: Jovana Nerić