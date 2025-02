Predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i osnivač pokreta "Novi ljudi" Blažo Marković istakao je za TV Pink da će Srbija tek biti šokirana kada dođe do novih hapšenja.

Kako je Marković objasnio za TV Pink i "Jutro sa dušom", uhapšeni su ljudi koji su ispod glavnih, odnosno, onih koji su duboko u kandžama korupcije...

- Sad svi strepe ko je sledeći, dolaziće zvučnija imena. Ovo su bili igrači koji su do prstena glavnih igrača... Vrbaški će brzo biti deportovan, znaćemo bliže detalje. Najavljuje se, licitiraju jednog bivšeg ministra. Ja bih voleo da je to ovaj ministar što mi je u glavi... Imamo rebića, Stefanovića... To su moje pretpostavke, to je ta neka nova licitacija... Vidite, ako je neko nekome kum, bliski su... Prvo uverenje je da se predsednik države više ne igra, on je do sada opominjao, a sada više neće. Ja sam glas dao Vučiću, jer imam uverenja da će sve nastaviti da radi ovako... Neka strepe... Imali su štrikane džempere, a sada nose odela i cipele od 2, 3 hiljade evra - rekao je Marković.

Kako kaže, akcija je tek počela, jer ima dosta ljudi koji će biti procesuirani.

- Biće hapšenja sudija, tužilaca... Korupcije nažalost svuda ima... Mi danas ništa ne možemo da završimo ako nemamo "vezu" - dodao je.

