I dalje se radi na utvrđivanju identiteta pucača! Novi detalji pokušaja likvidacije Marka Kana: Prijavio se u hotel kao Jovan sa Palilule

Crnogorski istražitelji još nisu utvrdili identitet mlađeg muškarca koji je u četvrtak popodne na hotelskom bazenu u Pržnu pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana, koji važi za vođu takozvane budvanske grupe, bliske škaljarskom klanu.

Medijima je iz više izvora potvrđeno da se pucač prijavio u hotelu "Maestral" početkom avgusta i to kao srpski državljanin Jovan G. (19) sa prebivalištem na beogradskoj opštini Palilula, ali da za sada prikupljeni podaci govore da je reč o lažnom identitetu.

- Ono što sa sigurnošću i dalje možemo tvrditi jeste da je u reč o mlađem muškarcu. Proverom baze podataka, za sada nismo uspeli sa sigurnošću da utvrdimo njegov identitet, ali svakako analizom DNK profila, koji je izuzet s mesta pucnjave i njegovo upovređivanje, kao i razmenom podataka sa kolegama iz regiona, očekujemo da ćemo u kraćem roku uspeti da dobijemo pravi identitet. Nakon toga će biti raspisana poternica za muškarcem koji je pucao u Ljubišu - kazao je sagovornik blizak istrazi.

Ilić sanjao da mu beži sa nišana

Da je Kan godinama na spisku za odstrel, pokazuju i poruke koje su putem nekada zaštićene skaj - aplikacije razmenjivali pripadnici "kavačkog klana

- Bato, ove godine ih čistimo sve... započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem. Sanjao sam da mi pobegao, poludeo sam, brate, poludeo sam. Sanjam, pobegao mi, auuu ja reko, a kao negde u Beogradu ga rokam i pobeže - jedna je od poruka, koju je, kako se sumnja, 1. januara 2021. godine srpski državljanin Lazar Ilić poslao članovima kriminalne grupe.

Za planiranje Kanovog ubistva Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom marta ove godine, a u njoj se navodi da su kriminalnu grupu stvorili Kotoranin Radoje Zvicer i Nikola Vušović zvani Džoni, sa Vračara.

On dodaje da se upoređivanjem slike sa nadzornih kamera hotela i slike sa identifikacionog dokumenta koji je prilikom prijave boravka pružio osumnjičeni, sa sigurnoću može tvrditi da je reč o istoj osobi, koja je u Kana ispalila najmanje dva projektila.

Sagovorik dodaje da se osim potrage za pucačem, intenzivno radi i na otkrivanju osoba koje su mu pružale logističku podršku, i koje su ga, nakon što je pokušao da ubije Kana, skrivale kako ne bi bio otkriven.

- Iskustvo nam govori da tako mlad muškarac nije mogao sam da priprema ovo krivično delo i da je sve najverovatnije uradio po nečijem nalogu. Zbog toga se u ovom predmetu, baš kao i u svim drugim u kojima su žrtve pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, preduzimaju opsežne mere i radnje u cilju identifikovanja svih onih koji su povezani sa događajem - navodi izvor.

On dodaje da nema sumnje da se muškarac koji je pucao u Ljubišu, tokom boravka u hotelu pripremao da počini krivično delo, odnosno da je pratio Kana i njegove navike, kako bi u pogodnom trenutku pucao.

- To je i uradio prošlog četvrtka, kada je očigledno procenio da je najbolje da puca u Ljubišu dok je ovaj ležao pored bazena - kaže sagovornik blizak istrazi.

Analizom video-snimaka koje su zabeležile kamere u hotelu, ali i saslušanjem svedoka koji su u tom trenutku bili na bazenu, istražitelji su utvrdili i da je napadač nakon pucnjave preskočio ogradu i uputio se ka izlazu iz kompleksa, a još se utvrđuje da li je napadač imao pomagača koji je, eventualno, bio na plaži prekoputa bazena.

Autor: S.M.