SABLASAN PRIZOR! Autobus smrti odšlepan sa mesta nesreće kod Sremske Mitrovice, vide se jezivi tragovi

Tri osobe su poginule dok su 83 povređene kad se autobus sa radnicima lokalne fabrike prevrnuo na putu kod Sremske Mitrovice.

Vozač autobusa, star 70 godina, uhapšen je nakon saobraćajne nesreće zbog sumnje da je odgovoran za tragediju.

Ministar policije Ivica Dačić saopštio je danas da je nesreća izazvana neprilagođenom brzinom. Autobus "Sirmium busa" je danas nakon stravične nesreće parkiran u Rumi ispred kompanije koja se bavi šlepanjem vozila i na njemu se vidi da je sprat totalno zgužvan i da je sreća u nesreći što nije bilo više nastradalih radnika.

Među poginulima se nalaze Ljiljana Pejinović i Vidoje Živanović dok identitet treće nastradale osobe za sada nije poznat.

