KOLA UNIŠTENA DO NEPREPOZNATLJIVOSTI! Vozaču automobila nakon sudara sa autobusom NIJE BILO SPASA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Jutros oko 6.40 časova, na putu Mrčajevci-Kragujevac u mestu Bečanj, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil.

U udesu je stradala jedna osoba.

Prvo je došlo do sudara autobusa i putničkog vozila, a potom je autobus sleteo sa puta i udario u dalekovod.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Vozač automobila, koji je uništen do neprepoznatljivosti, poginuo je na licu mesta.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt, dok je vozač autobusa sa teškim povredama prebačen u bolnicu. Zbrinut je na odeljenju ortopedija.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Autor: S.M.

