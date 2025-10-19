KOLA UNIŠTENA DO NEPREPOZNATLJIVOSTI! Vozaču automobila nakon sudara sa autobusom NIJE BILO SPASA (FOTO)

Jutros oko 6.40 časova, na putu Mrčajevci-Kragujevac u mestu Bečanj, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil.
U udesu je stradala jedna osoba.
Prvo je došlo do sudara autobusa i putničkog vozila, a potom je autobus sleteo sa puta i udario u dalekovod.
Vozač automobila, koji je uništen do neprepoznatljivosti, poginuo je na licu mesta.
Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt, dok je vozač autobusa sa teškim povredama prebačen u bolnicu. Zbrinut je na odeljenju ortopedija.
