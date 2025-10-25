NADI SE LEKARI I DALJE BORE ZA ŽIVOT: Supruga joj dva dana ranije usmrtio kamion, ona teško povređena u prevrtanju autobusa

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici 17. oktobra, kada se prevrnuo autobus u kojem su se nalazili radnici firme "Heltcar"”, povređena je Nada M. Ona se još uvek nalazi u UC u Beogradu u veoma teškom stanju.

Nada M, kako se saznaje, zadobila je teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći kada se prevrnuo autobus u Sremskoj Mitrovici. Ona je vozilom Hitne pomoći prebačena na Urgentni centar u Beogradu, gde lekari ulažu sve napore kako bi stabilizovali stanje povređene žene.

Prema poslednjim informacijama, Nada M. još uvek se nalazi u životnoj opasnosti, a kako se saznaje, ona se kobnog dana vratila na posao sa kojeg je izostajala zbog smrti muža Drage Boškovića. On je stradao kad ga je udario kamion u blizini porodične kuće u Martincima 15. oktobra.

- Nada je u veoma teškom stanju, lekari joj se bore za život. Njenog muža je ubio kamion, morala je da se vrati na posao pre nego što ga je sahranila. To joj je bio prvi radni dan. Mnogo je teško podnela njegovu smrt, bila je neutešna. Oni su mnogo godina u vanbračnoj zajednici. Cela familija, ali i svi prijatelji su veoma potreseni - rekao je ranije rođak povređene žene.

Intubirana, lekari joj se bore za život

Kako se saznaje, Nada M. je u veoma teškom stanju.

- Ona je u operisana i intubirana i nije u svesnom stanju. Lekari ulažu sve napore da se oporavi - rekao je izor.

Nije satigla da sahrani muža

Drago B. sahranjen je 18. oktobra, dan nakon stravične saobraćajne nesreće u Sremskoj Mitrovici.

Njega su na večni počinak ispratili najbliži rođaci, komšije i prijatelji koji su se nakon sahrane okupili u dvorištu porodične kuće u kojoj je Drago živeo sa suprugom Nadom.

- Samo se nadam da će Nada da se oporavi. Ovo je velika tragedija - rekao je rođak nesrećne žene.

Autor: Marija Radić