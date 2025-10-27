Neopisiva TUGA nakon pogibije tročlane porodice na Novom Beogradu, Bojanovi prijatelji nemi od bola

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u noći između subote i nedelje kod naselja West 65 na Novom Beogradu. Automobil marke "audi" kojim je upravljao N.Đ. (24) prošao je na crveno svetlo i udario u automobil "hjundai" u kom se nalazila tročlana porodica. Kako je utvrđeno, N.Đ. je bio pod dejstvom alkohola, a sumnja se i narkotika, dok su otac, majka i dete preminuli na licu mesta.

Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. i maloletni sin (9) nastradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom Beogradu.

Na društvenim mrežama je objavljeno da je Bojan radio kao saobraćajni policajac.

Vozač bio u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika?

Podsetimo, državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24), koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu pored alkohola i 1,17 promila izmerenih u krvi, bio je pozitivan i na narkotike, odnosno marihuanu.

Njemu je nakon nesreće određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja biti sproveden na saslušanje u Više tužilaštvo u Beogradu.

Nikoli Đ. je nakon privođenja i alko-testiranja urađen i test na narkotike koji je pokazao da je konzumirao marihuanu.

Objavljen jeziv snimak trenutka nesreće

Kako se vidi na snimku saobraćajne nesreće sa nadzorne kamere, automobil marke "hjundai" u kojem je bila tročlana porodica je skretao kada je pravo na njih, sa bočne strane, naleteo "audi". Od siline udarca, "hjundai" je udario u semafor i potom se zaustavio. U teškoj nesreći na Novom Beogradu kod naselja West 65 poginula je cela porodica.

Vozila su, nakon nesreće, u potpunosti uništena, a na "audiju" su aktivirani i vazdušni jastuci.

Kako tvrde očevici, muškarac (24) je pronašao na crveno svetlo i direktno je udario u automobil u kojem se nalazila porodica. Cela porodica je poginula na licu mesta.

"Video sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada," rekao je potreseni očevidac.

Ispovest prijatelja poginulog Bojana

Prijatelj preminulog muškarca je otkrio da ga je dobro poznavao i da su bili vrlo bliski. Poslednji put ga je video nekoliko dana pre nesreće.

"Naš Bojan nije bio samo dobar čovek, bio je stub svoje porodice i prijateljstva. Porodičan čovek, veseljak, domaćin - takvih je danas malo. Ljudi se nisu družili s njim zbog interesa, već zato što je imao dušu. Kada bismo sedeli u restoranu, za njegovim stolom je uvek bilo najmanje 20 ljudi, rekao je u razgovoru za "Srbija Danas" .

"Svi su voleli da budu u njegovom društvu jer je umeo da nasmeje, da smiri, da sasluša. Bio je čovek koji okuplja ljude. Nikada nisam čuo da je iko za njega rekao ružnu reč. Bio je skroman, a velik u svakom smislu", rekao je on.

Takođe, tokom čitavog dana prijatelji, poznanici i rodbina opraštali su se od poginulog Bojana, njegove supruge i sinčića.

"Čovek bez mrlje u svojoj karijeri, borac, domaćin. Počivaj u miru, neka ti je laka crna zemlja. Zavio je u crno jednu domaćinsku i poštovanu porodicu. Radio kao saobraćajni policajac, a stradao jer neko nije poštovao propise - napisao je jedan od Bojanovih prijatelja na Fejsbuku podelivši njegovu crno-belu fotografiju.

Oglasio se Dačić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je juče oko 00.50 časova, u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu, došlo do sudara dva automobila, marke "audi" i "hjundai", u kojem su tri osobe smrtno stradale.

- Vozač „audija“ N. Đ. (2001), državljanina BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila - rekao je ministar Dačić.

