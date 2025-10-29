EVO GDE JE STRADALA PORODICA BILA KOBNE NOĆI! Najbliži za tragediju čuli sa vesti? Užasni detalji nesreće na Novom Beogradu

Prijatelj policajca Bojana Živkovića koji je u subotu poginuo zajedno sa suprugom i detetom kada se u njih zakucao pijani i drogirani vozač kaže da je porodica van sebe od tuge i da spremaju sahranu

Porodica i prijatelji nastradale tročlane porodice na Novom Beogradu koja je u teškoj saobraćajnoj nesreći izgubila život, zbog kako se sumnja, pijanog i drogiranog vozača Nikole Đ. (24) iz Brčkog, koji je prošao na crveno svetlo na semaforu i zakucao se "audijem" u njihov "hjundaji", su van sebe i ne mogu da prihvate sudbinu da su u trenu ostali bez Bojana, Dijane i njihovog sina starog svega devet godina!

Udes koji se desio u noći između subote i nedelje, sat vremena iz ponoći na raskrsnici Ulica heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu, odneo je porodicu Bojana Živkovića (43), inače, saobraćajnog policajca.



Bili na večeri

- Bojan, njegova Dijana i sin kobne večeri bili su kod prijatelja na večeri. Koliko sam čuo, razmišljali su da krenuo ranije kući, ali im je bilo lepo na druženju pa su nekoliko puta odustali od odlaska kući. Eto, da su možda krenuli ranije preživeli bi... Sad se svi pitamo da su možda uradili ovo ili ono, bili bi sad živi i zdravi, ali to je samo naše neko nadanje. Zla sudbina ih je pokosila - kaže prijatelj stradalog policajca Bojana i dodaje:

- Za života su njih troje bili jako vezani, tako su sad i otišli zajedno, ali prerano. Dijana se, kako sam čuo od našeg drugog zajedničkog prijatelja, tokom večeri dopisivala sa sestrom i majkom. Javila im se i kad su krenuli kući, ali eto, nikad im nije poslala poruku da su stigli kući.

Strašne vesti čuli na televiziji?

Kako potom prijatelj dodaje, vest da su nastradali užasno je pogodila porodicu koja ne može da prihvati činjenicu da su ostali bez njih.



- Ljudi su, navodno, ujutru na vestima videli da se desila nesreća, a kad su videli slike nesreće i snimke, nije im bilo dobro. To su bila Bojanova kola, smrskana. Niko im od njih troje nije ostao. Užas - kaže prijatelj za Kurir i dodaje:

- Trebaju da spremaju tri kovčega, ne znam šta ljudima da kažem, kako da im izjavim saučešće. Dva puta sam krenuo da ih zovem, ali sam prekinuo. Ne mogu nekako, nemam snage. Ovo je velika tragedija!

Častan čovek

Kako nam je potom dodao Bojana pamti kao osobu koja je bila veliki prijatelj.

- Bojana su svi poštovali i voleli. Bio je neko s kim je bila čast bukvalno pričati, biti u njegoovj blizini, biti mu prijatelj to je bila ogromna životna uloga. Eto, takav je bio čovek, da pitate svakog isto bi vam rekao - kaže on i dodaje da je Bojan još kao mladić postao pripadnik MUP-a, pa da je zatim bio saobraćajni policajac, presretač, a potom vođa jednog sektora.

- Dijanu je voleo kao Boga, ona je bila njegova zvezda. Uvek je bio ponosan što mu je baš ona žena i saputnica, a sina je gledao kao junaka. To dete je bilo pametno, lepo vaspitamo, ma samo da ga gledaš kakav je bio.



Prema njegovim rečima, nada se da će bahati vozač dobiti odgovarauću kaznu, iako to neće vratiti njegovog prijatelja Bojana i njegovu porodicu.

Inače, osumnjičenom Nikoli Đ. nakon nesreće određeno je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je Nikola Đ. vozeći "audi" prošao na crveno i bočno se pri velikoj brzini zakucao u "hjundaji" koji je na raskrnici skrenuo levo.

Od siline udarca "hjundaji" se zaokrenuo i udario direktno u betonsku banderu i semafor, dok je "audi" samo produžio pravo i zaustavio se.

Autor: D.Bošković