SA 132 KM NA SAT PROJURIO KROZ CRVENO I ZAKUCAO SE U TROČLANU PORODICU! Ko je Nikola (24) osumnjičen da je izazvao tešku nesreću u West65: Bio pijan i drogiran

Tročlana porodica majka Dijana K, otac Bojan Ž. i sin (9) poginuli su u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu kada je pijani i drogirani vozač Nikola Đ. (24) svojim "audijem" naleteo na njihov "hjundai" prešavši na crveno svetlo i to brzinom od čak 132 kilometra na sat!

Nikola, koji je inače državljanin BiH, je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Zanemeo kod tužioca

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Vozio 132 km na čas u zoni 50

Sumnja se da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, Nikola je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svetlo), već je neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke "hjundai-30" kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svetlo).

Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Nikoli Đokiću odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.



Ko je osumnjičeni Nikola

Nikola Đ. (24) koji je osumnjičen da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u naselju West 65 na Novom Beogradu je sin poznatog preduzetnika iz Brčkog.



Kako pričaju poznanici ovog mladića, navodno otac ovog mladića drži kafanu u Brčkom.

- Nikola je sin kafedžije, njegov otac je vlasnik poznatog kafića u ovom gradu. Normalni i dobri ljudi, ne znam šta se dogodilo - rekao je izvor "Republike".

"Uništio je svoj i naš život"

Majka Nikole Đ. (24) oglasila se za Republiku na izmaku snage, rekavši da je tragedija uništila i njihovu porodicu.

- Našu tugu je nemoguće opisati. I moj muž i ja smo očajni jer je ovo i naša velika tragedija, jer ne postoji ništa što možemo da uradimo da popravimo situaciju, što ne može biti teže.

"Nemamo reči" - rekla je majka tihim glasom, preko telefona iz porodične kuće u Brčkom.

Činjenicu da je njen sin u trenutku udesa bio pod dejstvom alkohola i narkotika, ona nije mogla da objasni.



- Pred nama Nikola nikada nije pio, čak ni gaziran, a kamoli alkohol. Uvek je bio dobar dečak i dečak. Bio je sam u Beogradu, gde je završio studije. Time je uništio svoj život i nas. Šta više da kažem, ne znam jer sve što bismo rekli nema smisla ", rekla je neutešna majka vozača koji je kolima u trenu okončao tri života za "Republiku"

Oglasio se Dačić

Ministar policije Ivica Dačić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom stravične saobraćajne nesreće u kojoj je stradala tročlana porodica u West65.



Vraćali se sa večere pa poginuli

Porodica i prijatelji nastradale tročlane porodice na Novom Beogradu koja je u teškoj saobraćajnoj nesreći izgubila život su van sebe i ne mogu da prihvate sudbinu da su u trenu ostali bez Bojana, Dijane i njihovog sina starog svega devet godina!

- Bojan, njegova Dijana i sin kobne večeri bili su kod prijatelja na večeri. Koliko sam čuo, razmišljali su da krenuo ranije kući, ali im je bilo lepo na druženju pa su nekoliko puta odustali od odlaska kući. Eto, da su možda krenuli ranije preživeli bi... Sad se svi pitamo da su možda uradili ovo ili ono, bili bi sad živi i zdravi, ali to je samo naše neko nadanje. Zla sudbina ih je pokosila - kaže prijatelj stradalog policajca Bojana i dodaje:

- Za života su njih troje bili jako vezani, tako su sad i otišli zajedno, ali prerano. Dijana se, kako sam čuo od našeg drugog zajedničkog prijatelja, tokom večeri dopisivala sa sestrom i majkom. Javila im se i kad su krenuli kući, ali eto, nikad im nije poslala poruku da su stigli kući.

Kolege se okupile da odaju počast Bojanu

Građani i pripadnici policije okupili su se sinoć, u West65, da odaju počast stradaloj porodici - policajcu, njegovoj supruzi i detetu.

Autor: D.Bošković