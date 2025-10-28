'PIJANI MONSTRUM NAM JE UBIO SESTRU, NEĆAKA I ZETA' Oglasila se sestra Dijane koja je sa porodicom stradala u West 65, njene reči KIDAJU DUŠU

Tročlana porodica tragično je stradala 26. oktobra kod Westa 65, kada je neprilagođenom brzinom na njihov automobil naleteo pijani i drogirani vozač Nikola Đokić. U stravičnoj saobraćajnoj nesreći stradao je dečak (9), njegov otac Bojan Živković i majka Dijana K., čija se sestra potresnom porukom oglasila na društvenim mrežama.

Sestra Dijane K., koja je poginula u saobraćajnoj nesreći, koja se u noći između subote i nedelje dogodila kod Westa 65, napisala je potresnu poruku na Fejsbuku, u kojoj je navela da je pijani vozač zbog bezobrazluka ubio celu porodicu.

- I dalje mi je sve nerealno... Ljuta sam, tužna sam, i činjenica da naše Dije, Mihaila i Bojana više nema, mi i dalje ne dopire do glave. Pijani monstrum nam je ubio sestru, nećaka i zeta, a našim klincima oduzeo stvaranje uspomena sa tetkom, bratom i tečom. Zbog svog bezobrazluka, ubio je celu jednu porodicu, a promenio živote nama ostalima zauvek - pisalo je u objavi Dijanine sestre, koja je okačila i sliku stradale porodice.

Podsetimo, Nikola Đokić, koji je inače državljanin BiH, je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Zanemeo kod tužioca

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Vozio 132 km na čas u zoni 50

Sumnja se da je Nikola Đokić 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, Nikola je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svetlo), već je neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

- Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke "hjundai-30" kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svetlo). Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni - navelo je tužiilaštvo.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Nikoli Đokiću odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Autor: D.Bošković