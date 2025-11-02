Vozač kombija u kom su se nalazili mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja, a koji se prevrnuo na putu Novi Sad - Beograd, danas je saslušan u Novom Sadu.
Vozaču kombija S. S, određen je pritvor uz primenu elektronskog nadzora, odlučio je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu.
Na saslušanju, osumnjičeni je u prisustvu izabranog branioca izneo odbranu.
Ivan Spasojević, advokat osumnjičenog je izjavio za pink.rs:
Ovo je jedna velika tragedija najpre za porodicu Pavlović čiji je sin nastradao kao i za svu povređenu decu koji su sa Lukom trenirali i odrastali. Ogromna je tragedija i za mog branjenika kojeg je sve ovo vrlo teško pogodilo, a što se moglo videti i osetiti na saslušanjima. Sudija je imala razumevanja za ovu tešku situaciju u kojoj se našao moj branjenik jer je bilo primetno koliko je ova nesreća njega teško pogodila s obzirom da su svi učesnici ove tragedije odrasli sa njegovom decom koja takođe treniraju džudo, te je odbila predlog tužilaštva za određivanje pritvora i odredila blažu meru odnosno zabranu napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora. Kao roditelj izražavam saučešće porodici Pavlović, a povređenoj deci želim brz i uspešan oporavak i mnogo novih medalja.
Podsetimo, mladi džudista Partizana L. P. (16) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Novi Sad - Beograd, kada je vozač kombijau kom je bio veći broj dece, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, a potom probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Vozač kombija tada je zadobio teške povrede, dok je sedam dečaka, među kojima je brat poginulog tinejdžera, završilo na odeljenju hirurgije.
Autor: Pink.rs