PRVA FOTOGRAFIJA UHAPŠENOG DARKA DULOVIĆA! Pao zbog slučaja 'UBAČENI SNAJPERISTI' - Koristio LAŽNI IDENTITET i ČEŠKA dokumenta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: MUP Srbije ||

Darko Dulović, koji se dovodi u vezu sa ''kavačkim klanom'', uhapšen je danas u Malom Zvorniku u okviru zajedničke akcije BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske nakon intezivnog operativnog i obaveštajnog rada.

Kako je naveo MUP Republike Srpske, Darko Dulović je ilegalno boravio na području BiH i koristio lažni identitet i falsifikovana dokumenta Republike Češke.

- Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik i Žandarmerijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su na području Zvornika lišili slobode lice D.D. U toku pripreme i realizacije navedenih aktivnosti ostvarena je saradnja i koordinacija sa Obaveštajno bezbednosnom agencijom BiH, Bezbednosno informativnom agencijom Republike Srbije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala UKP-a MUP-a Republike Srbije. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeno lice ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovana dokumenta Republike Češke.

Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbednosnim agencijama iz BiH i okruženja, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti ljudi i imovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja rad po ovom predmetu - navodi se u saopštenju MUP-a.

KAVAČKI KLAN UMEŠAN U SLUČAJ 'UBAČENI SNAJPERISTI'?! U Malom Zvorniku uhapšen Darko Dulović: Evo zbog kojih dela je bio HAPŠEN

Ko je Darko Dulović?

Darko Dulović je više puta hapšen, a kako se sumnja povezan je sa Kavačkim klanom.

Sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi.

Poslednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

Jovanović i Duloviću uhapšeni su u septembru 2023. godine u elitnoj zgradi "Sarajevo Tower" u naselju Pofalići.

Podsetimo, MUP se večeras oglasio povodom zajedničkih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedeljak da nadležni organi pokušavaju da pronađu dvojicu snajperista koji su, prema obaveštajnim podacima, došli u Beograd.

Vučić je rekao da se zna odakle je novac koji su dobili i izrazio nadu da će nadležne službe uspeti da reše taj slučaj.

Autor: Iva Besarabić

