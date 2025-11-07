AKTUELNO

Hronika

KAVAČKI KLAN UMEŠAN U SLUČAJ 'UBAČENI SNAJPERISTI'?! U Malom Zvorniku uhapšen Darko Dulović: Evo zbog kojih dela je bio HAPŠEN

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

U okviru zajedničke akcije BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske nakon intezivnog operativnog i obaveštajnog rada, tokom dana je, kako Kurir saznaje, u Malom Zvorniku uhapšen Darko Dulović, koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom.

Dulović je više puta hapšen a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi.

Poslednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

"Ubačeni snajperista"

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama akcija hapšenja dovodi se u vezu sa slučajem "ubačeni snajperista".Istražne radnje u vezi sa slučajem su u toku.

O snajperistima je prvi pre 4 dana govorio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je naveo da srpske sluzbe bezbednosti imaju informacije da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe tri dana traže i da se još uvek ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.

Autor: Pink.rs

#BIA

#Darko Dulović

#Kavački klan

#MUP

#hapšenja

