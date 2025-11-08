Uhapšen Darko Dulović: Snajperisti, lažni identitet i regionalna potera – evo šta se zna!

U nastavku akcije bezbednosnih službi Srbije i regiona, u Malom Zvorniku uhapšen je Darko Dulović, lice koje se dovodi u vezu sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti" i pripadnošću ozloglašenom kavačkom klanu.

Kako je saopštio MUP Republike Srpske, Dulović je ilegalno boravio na teritoriji BiH koristeći lažni identitet i falsifikovana dokumenta Republike Češke. Njegovo hapšenje rezultat je intenzivne operativne i obaveštajne saradnje između MUP-a RS, Policijske uprave Zvornik, Žandarmerije, BIA Srbije, Obaveštajno-bezbednosne agencije BiH i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije.

Prema dostupnim informacijama, Dulović se sumnjiči da je učestvovao u planiranju i izvršenju krivičnih dela protiv bezbednosti ljudi i imovine. Njegovo ime se ranije pominjalo u kontekstu više likvidacija u regionu, uključujući ubistva Siniše Milića, Alana Kožara i Damira Hadžića.

U istom danu, na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci, uhapšeno je više osoba koje se dovode u vezu sa istim slučajem. Akcija je sprovedena u okviru zajedničkih bezbednosnih operacija koje imaju za cilj razbijanje kriminalnih mreža koje deluju preko granica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se istraga nastavlja, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da se zna odakle je došao novac za angažovanje snajperista i da se intenzivno radi na njihovom pronalasku.

Autor: Dalibor Stankov