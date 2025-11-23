POJAVIO SE MISTERIOZNI SVEDOK NA SUĐENJU: Odbrana Brajana Volša sprema pakleni plan koji bi mogao da preokrene sve?

Suđenje Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo Beograđanke Ane Volš sa kojom je bio u braku, trebalo bi da počne 1. decembra, nakon što su odabrani članovi porote koji će učestvovati u sudskom procesu.

Obrana Brajana Volša je do sada povukla nekoliko neobičnih poteza.



Podsetimo, Brajan Volš je, u utorak priznao krivicu za dve tačke optužnice i to da je ometao policiju koja je istraživala Anin nestanak i kasnije ubistvo i da je nešto učinio sa njenim telom.

Krivicu za najteže krivično delo, ubistvo prvog stepena, i dalje negira. Brajanovo priznanje na početku pripremnog ročišta je iznenadilo i domaću i inostranu javnost, zbog čega su se mnogi zapitali, šta su njihovi naredni koraci.



Volšov tim odbrane svoju stragediju drži u tajnosti, a ceo slučaj su retko komentarisali u medijima protekle tri godine, koliko se Volš nalazi u pritvoru. Optuženi se suočava sa kaznom do 10 godina zatvora za obmanjivanje policije, koja bi mogla biti uvećana ukoliko bude osuđen za Anino ubistvo. Takođe mu preti tri godina zatvora zbog onoga što je učinio sa njenim telom. Odvojeno od ovog sudskog postupka, Volš služi kaznu od 37 meseci na koju je osuđen jer je prodavao falsifikovana umetnička dela Endija Vorhola.

Ta kazna će teći istovremeno sa kaznom na koju će biti osuđen zbog slučaja u kom je žrtva supruga.

Pošto mu se na teret stavlja teško krivično delo, ubistvo prvog stepena, moguće je da će njegova odbrana na samom početku tražiti blažu kvalifikaciju krivičnog dela. Imajući u vidu da telo Ane Volš do danas nije pronađeno, nema ni indicija na koji način je ubijena.

Uspeh odbrane bi zbog toga mogao da zavisi i od svedočenja samog Volša, koji će poroti morati da ponudi priču o tome šta se dogodilo kobne noći, na dočeku Nove godine, nakon što je sat vremena iza ponoći otišao njihov gost, a bračni par Volš je u kući ostao sam sa dvoje dece.

Lokalni mediji pišu i da postoji mogućnost da njegovi advokati i on ispričaju da je Ana na primer preminula nesrećnim slučajem ili da ponude teoriju da je Volš ubio u samoodbrani.

- Problem sa ovakvim situacijama je što nema potvrde, a žrtva ne može ništa da kaže jer je mrtva", rekao je Ronald Salivan - profesor prava na Harvardu za CNN.

Salivan je bio u timu odbrane koji je obezbedio oslobađajuću presudu za dvostruko ubistvo u postupku koji se vodio protiv nekadašnjeg igrača NFL-a Arona Ernandeza.

- Optuženi može da u svom svedočenju kaže da su se posvađali, da je ona potegla nož na njega, a da se on branio. To je moguće jer nema druge strane koja bi mogla nešto da kaže, niti je bilo svedoka - objašnjava profesor sa Harvarda, dodajući da porota može da prihvati takav argument ili ne.

Šta se krije iza Brajanovog priznanja?

Salivan je objasnio da priznanje Brajana Volša sugeriše da odbrana smatra da su dokazi protiv njihovog klijenta snažni i značajni. Profesor objašnjava da to praktično smanjuje posao odbrani koja će se sada baviti isključivo njegovom krivicom za jedno krivično delo, a ne tri.

Pre nego što je Volš promenio svoj iskaz u odnosu na dve od tri tačke u optužnici, tužioci su najavili da će pozvati oko 60 svedoka. Međutim, lista svedoka će verovatno biti skraćena sada kada tužioci ne moraju da dokazuju da se Volš otarasio tela i stvari supruge i da je lagao o tome šta je radio u danima dok je policija tražila.

Tužioci će verovatno poroti pokazati neke dokaze o aktivnostima Brajana Volša u danima nakon što je, kako tvrdi, poslednji put video ženu, ali u manjem obimu nego što bi to bio slučaj kada bi bilo potrebno da dokažu optužbe za koje se izjasnio krivim.

Zapisi sa video nadzora, podsetimo, snimili su Volša kako 1. i 2. januara obilazi dve prodavnice u kojima je kupio sredstva za čišćenje koje je platio gotovinom. Snimljen je kako baca nekoliko crnih kesa u kontejner, za koji se kasnije ispostavilo da sadrže sekiru, testeru za metal i nekoliko predmeta sa Aninom krvlju. Takođe su pronašli i neke njene lične stvari, poput čizama, Prada tašne, njenog kartona za vakcinaciju… Nađen je i "ajped" koji je pripadao Aninom i Brajanovom sinu, a na kom je Volš pretraživao stvari poput "kako sprečiti raspadanje tela", "kako ukloniti krv sa drvenih podova"...

Svedočiće i misteriozni muškarac iz Vašingtona

Tužioci sugerišu da je Volš imao finansijski motiv da ubije Anu Volš, kako bi unovčio polise životnog osiguranja koje bi mu pomogle da plati odštetu povezanu sa presudom u drugom slučaju, za prevaru sa umetninama na saveznom nivou.

Takođe, očekuje se da će se na suđenju pojaviti i muškarac iz Vašingtona, za kog se sumnja da je bio Anin ljubavnik sa kojom je imao aferu. Očekuje se da će porota dobiti na uvid i poruke koje je razmenjivala sa tim muškarcem.

Volšovi advokati, sa druge strane, tvrde da optuženi nije znao za tu aferu, dok tužioci kažu da je Volš na Guglu pretraživao tog čoveka samo nekoliko dana pre Aninog nestanka. Zbog ovoga se sumnja da bi jedan od motiva mogao da bude i emotivne prirode.

Autor: D.Bošković