ŠOK NA SUĐENJU BRAJANU VOLŠU: Misteriozni muškarac će biti SVEDOK, a pominje se i njegova prepiska sa ubijenom Srpkinjom

Brajan Volš iz Masačusetsa, kome se sudi za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš 2023. godine, priznao je da je bacio njeno telo u kontejnere i obmanuo policiju, ali njegovi advokati insistiraju da on ne priznaje njeno ubistvo.

Sada, kada je sud izabrao porotu za suđenje za ubistvo, postavlja se pitanje: kako će advokatski tim braniti Brajana Volša?

Da podsetimo, u utorak, nekoliko minuta pre početka izbora porote za njegovo suđenje za ubistvo, Volš se izjasnio krivim za obmanjivanje policije i nepravilan prenos - ili nezakonito odlaganje - ljudskog tela koje je proisteklo iz smrti njegove supruge, Ane Volš. Beograđanka je nestala 1. januara 2023. godine.

Volš se izjasnio krivim po manjim optužbama bez dogovora sa tužiocima, koji "odbijaju da pregovaraju", prema podnesku odbrane, "osim ako pregovori nisu uključivali optužnicu za ubistvo".

Volš se i dalje suočava sa jednom tačkom optužnice za ubistvo prvog stepena, koja, ukoliko bude osuđen, nosi obaveznu doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Priznanje krivice u poslednjem trenutku u utorak došlo je kao šok - i izazvalo je interesovanje za Volšovu odbrambenu strategiju.

- Odluka da se Volš izjasni krivim po tim optužbama je neverovatno smeo potez odbrane - rekao je Ronald Salivan, profesor prava na Harvardu, i omogućiće odbrani da fokusira suđenje isključivo na pitanje da li je optuženi ubio svoju ženu, što potencijalno ograničava dokaze koje će porota videti o Volšovom odlaganju Aninih ostataka.

Salivan je rekao da bi to mogao biti dobar strateški potez za odbranu, prenosi CNN.

Takođe je moguće da Volšovi advokati manevrišu da se njihov klijent suoči sa manjim optužbama za ubistvo u nadi da će izbeći doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Prema zakonu Masačusetsa, Volš ne može da se izjasni krivim za ubistvo prvog stepena, tako da bi Komonvelt morao da promeni kurs i pristane da se Volš izjasni krivim za manje krivično delo poput ubistva drugog stepena ili namernog ubistva iz nehata, što bi moglo da omogući uslovni otpust.

Do sada su Volšovi advokati jasno stavili do znanja da on ne priznaje ubistvo Ane, uprkos promeni izjave o krivici.

- Gospodin Volš je spreman da prizna navođenje činjenica u vezi sa optužnicom koju je vlada upravo pročitala u meri u kojoj se navodi da je ometao i opstruirao krivičnu istragu o nestanku Ane Volš. Mi očigledno prigovaramo, a on ne priznaje ubistvo - rekla je advokatica odbrane Keli Pordžes na sudu u utorak.

Izbor porote završen je u četvrtak, izabrano je 16 članova, od kojih će 12 odlučivati u slučaju. Ostala četvorica će biti zamenici.

Volšov tim odbrane je držao svoju strategiju u tajnosti, retko komentarišući slučaj u medijima od njegovog hapšenja pre skoro tri godine.

Nakon što je u utorak priznao krivicu, Volšu preti do 10 godina zatvora zbog optužbe za obmanjivanje policije - koja bi mogla biti povećana do 20 godina ako bude osuđen za Anino ubistvo.

Volš se suočava sa optužbom za ubistvo prvog stepena zbog Anine smrti. Ali pre nego što porota počne sa većanjem, njegovi advokati bi mogli da zatraže od sudije da dozvoli veću da razmotri i manje teške optužbe za ubistvo.

Moguće je da sudija ne bi odobrila zahtev, rekao je Salivan. Ali bi razmotrila "da li postoji dovoljno činjenica koje potkrepljuju nešto ili odsustvo kontradiktornih činjenica - kao da niko nije bio tamo".

Brajan i Ana Volš i njihovo troje male dece su jedini ljudi za koje se kaže da su bili u kući nakon dočeka Nove godine. Trenutno nema javno objavljenih dokaza koji bi ukazivali na to kako je Ana Volš umrla. Njeno telo nije pronađeno.

Uspeh odbrane mogao bi da zavisi od svedočenja samog Volša, koji bi mogao da svedoči i ponudi poroti priču o tome šta se dogodilo nakon što je njihov gost otišao oko 1 sat ujutru na Novu godinu. Na primer, njegovi advokati bi mogli da tvrde da je Volš nevin za ubistvo jer je strašna nesreća prouzrokovala Aninu smrt, ili da pruže neko opravdanje za teoriju da je Volš izazvao njenu smrt u samoodbrani.

- Problem sa ovakvim odbranama je što nema potvrđivanja, a navodna žrtva ne može ništa da kaže, jer je osoba preminula - rekao je Salivan, koji je bio u timu odbrane koji je obezbedio oslobađajuću presudu u slučaju dvostrukog ubistva 2017. godine protiv nekadašnjeg igrača NFL-a Arona Ernandeza.

- Ako svedoči i kaže: 'Posvađali smo se, znate, ona je potegla nož na mene, a ja sam se branio', on može da svedoči o tome jer nema suprotnih činjenica. I, znate, niko drugi nije bio u blizini, i to je dokaz - rekao je Salivan i dodao da porota može da veruje u to ili ne.

Salivan je naveo da su Volšova priznanja krivice ove nedelje sugerisala da odbrana smatra da su dokazi protiv njihovog klijenta značajni.

Pre nego što je Volš promenio svoj iskaz po dve od tri tačke optužnice, tužioci su rekli da mogu pozvati do 60 svedoka u slučaju protiv njega. Međutim, lista svedoka će verovatno biti skraćena sada kada tužioci ne moraju da dokažu da se Volš otarasio tela i stvari svoje supruge ili da je lagao o svojim aktivnostima u danima nakon njenog nestanka.

Tužioci će verovatno poroti pokazati neke dokaze o Volšovim aktivnostima u danima nakon što je, kako tvrdi, poslednji put video svoju ženu - ali manje nego što bi bilo potrebno da se dokažu optužbe za koje se sada izjasnio krivim.

Tužioci sugerišu da je Volš imao finansijski motiv da ubije svoju ženu, kako bi unovčio polise životnog osiguranja koje bi mu pomogle da plati odštetu povezanu sa njegovom osudom za prevaru sa umetninama na saveznom nivou.

Takođe su rekli da je opravdano pretpostaviti da je Volš znao da njegova žena ima aferu sa muškarcem u Vašingtonu i da je možda bio motivisan da je ubije zbog te romantične veze. Očekuje se da će porota videti tekstualne poruke između Ane i misterioznog muškarca, koji bi takođe trebalo da svedoči.

Volšovi advokati tvrde da nema dokaza da je on znao za aferu pre Aninog nestanka. Ali tužioci kažu da je Volš guglao čoveka nekoliko dana pre nego što je Ana nestala.

Suđenje je zakazano za 1. decembar i trebalo bi da traje do tri nedelje.

Autor: S.M.