RAZVOD, DETEKTIV I MISTERIOZNA PORUKA Tri najjezivija detalja ubistva Ane Volš: Brajan mnogo duže planirao zločin?!

Veliki preokret dogodio se na suđenju Brajanu Volšu, optuženom za nestanak i ubistvo svoje supruge Beograđanke Ane Volš, kada je priznao krivicu za obmanjivanje policije i "nepravilan prenos ljudskog tela u vezi sa smrću njegove supruge".

Uprkos tome, Volš se izjasnio da nije kriv za ubistvo svoje supruge, a ovaj slučaj nije prestao da intrigira javnost od samog početka. Da je Volš dugo planirao zločin ukazuje niz akcija koje je preduzeo u decembru 2022. godine.

Ana Volš je nestala 4. januara 2023. godine u Kohasetu, a ceo slučaj otkriven je kada su kolege prijavile njen nestanak. Njen muž Brajan Volš je postao osumnjičen četiri dana kasnije, 8. januara, a u trenutku dok je trajala potraga za Anom, Volš je bio na nanogici jer je prethodno preprodavao falisfikovana umetnička dela Endija Vorhola.

Od početka istrage, Brajan Volš je bio sumnjiv istražiteljima, a neke okolnosti su se pojavile tek kasnije. Njihov brak je bio u krizi, kao što je vidljivo iz detalja koji su otkriveni tek kada je podneta optužnica protiv Volša. Tužioci kažu da su Volš i njegova majka unajmili privatnog detektiva da utvrdi da li ga je Ana varala.

Kao što je tužilac rekao u sudnici u to vreme, Brajan Volš je sumnjao da ga je Ana varala u decembru, zbog čega je "snimio" fotografije jednog od njenih prijatelja. Tada je Brajanova majka angažovala privatnog detektiva za tu priliku.

Planirao da se razvede

Inače, tokom istrage je otkriveno i da je Brajan još 27. decembra pretraživao koja je najbolja savezna država u Sjedinjenim Američkim Država za razvod, ali i brojne druge pretrage koje ga direktno povezuju sa zločinom.

„Jedna od Gugl pretraga na koju treba obratiti pažnju je ona od 27. decembra kada je optuženi guglao koja je savezna država najbolja za razvod. Tužilaštvo sumnja da je Brajan Volš ubio Anu i raskomadao telo, a potom i pokušao da očisti sva mesta na kojima je ostavio svoj DNK“, rekla je tužiteljka ranije.

Ana je takođe sumnjala da se nešto čudno dešava, o čemu svedoči poruka koju je poslala majci MIlanki Ljubičić . Naime, njoj je 27. Decembar Ana Volš poslala čudnu poruku.

Čudna poruka

„Ćao mama, je l bi mogla sutra da dođeš za Vašington?“, glasila je poruka koju je Ana poslala majci 25. decembra.

"Kako to misliš i zašto mi to sada govoriš? Trebalo je to reći nekoliko dana ranije", odgovorila je Milanka, na što joj je Ana poslala sledeću poruku: "Brajan i ja se ne slažemo. "

Milanka je upitala ćerku oko čega, na šta joj je ona odgovorila: „Dece.“

Brajan Volš, optužen za ubistvo svoje supruge Ane Volš u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets, izjasnio se krivim po dve manje tačke optužnice – za uklanjanje tela i obmanjivanje policije, neposredno pre nego što je počeo izbor porote na suđenju za ubistvo, prenosi američki CBS.

Priznao dve tačke optužnice

Prema jednoj verziji, motiv za ubistvo je da je Ana navodno imala aferu. Prema drugoj verziji, Volš je imao životno osiguranje na ime Ane Volš i u slučaju njene smrti, nasledio bi značajna sredstva – što bi mu pomoglo da otplati stotine hiljada dolara duga iz prethodnog slučaja.

Volš se izjasnio krivim za optužbe za obmanjivanje policijske istrage i odlaganje tela. Maksimalna kazna za obmanu istrage je 10 godina zatvora, a maksimalna za drugu optužbu je tri godine. Izjasnio se da nije kriv po optužbi za ubistvo svoje supruge.

Autor: Jovana Nerić