SVE O SLUČAJU POGIBIJE ANE I ALEKSANDRA KOD ČAČKA: Automobil tri dana bio pored puta, nisu uspeli da dozovu POMOĆ

Prve informacije govorile su o tome da je automobil u kom se nalaze dve osobe sleteo u jezero Međuvršje kod Čačka juče oko 12.30 sati.

Međutim, ceo slučaj je bio obavijen misterijom jer je do uveče trajala potraga kako na obali tako u vodi. Za automobilom su tragali vatrogasci-spasioci, ali i ronioci žandarmerije. Naposletku je pronađen automobil sa dva tela.

U kasnim poslepodnevnim satima pristigla je informacija o tome da je 23. novembra prijavljen nestanak devojke sa Zlatibora i otvorena je sumnja da su u jezero sleteli ona i njen prijatelj. Policija je započela sa analizom baznih stanica u okolini, kako bi bilo utvrđeno da li je neka od njih uhvatila signal telefona devojke.

Tokom večeri objavljeno je da je devojka koja je nestala dvadesetjednogodišnja Ana Radović, koja je poslednji telefonski kontakt imala sa bratom, u momentu kada se nalazila u okolini Čačka, a kasnije joj se telefon ugasio i više nije bila dostupna.

Poziv se, kako je rekao njen otac Miloš, dogodio u 18.45 sati i to je bio poslednji put da se neko od njoj bliskih ljudi čuo sa njom. Bila je dostupna još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Njen otac je juče rekao da smatra da je "verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala" jer mu je rečeno da na dan njenog nestanka policiji nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća.

Ipak, saobraćajna nesreća je upravo ono što se dogodilo i što je Anu koštalo života.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Vozilo pronađeno pored puta

Vozilo je pronađeno je rano jutros u kanalu pored puta, gde je, nakon sletanja, ostalo bočno zaglavljeno. Bio je to automobil u kom je Ana Radović poslednji put viđena. Pronašli su ga meštani, koji su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć. Nisu znali da li u automobilu ima ljudi.

U automobilu su, tokom uviđaja, pronađena dva tela - muškarac i devojka. Na lice mesta pristigla je dizalica kako bi automobil bio izvučen sa mesta na kom je završio nakon izletanja sa puta.

Kako se ispostavilo, "audi" koji je sleteo sa puta, a u kom su pronađena tela, gotovo tri dana je stajao u kanalu pokraj puta u blizini jezera Međuvršje.

Kada je automobil izvučen iz kanala, videlo se da je njegov prednji deo potpuno smrskan i da su se aktivirali vazdušni jastuci. Automobil je, prema poslednjim informacijama, vozio prijatelj Aninog brata, a razlog sletanja sa puta i upadanja u kanal biće otkriven veštačenjem. Dva tela pronađena u vozilu poslata su na obdukciju. Spasioci su, kako bi mogli da dođu do tela koja su se nalazila u automobilu, morali da seku lim vozila.

Kako se kasnije ispostavilo, sa Anom je u automobilu bio Aleksandar Masalušić (37), koji je upravljao automobilom. U pitanju je drug Aninog brata, koji ju je povezao za Beograd, kako bi otišla na fakultet.

Na mestu nesreće, prema rečima svedoka, nije bilo tragova kočenja. Sumnja se da je Aleksandar Masalušić izgubio kontrolu nad automobilom, udario u zid i da je tada vozilo bočno upalo u betonski spust koji služi za kontrolisano ispuštanje vode ili druge tečnosti iz cevovoda, kanala, rezervoara ili postrojenja u prirodni tok, jarak ili kanalizacioni sistem.

Prijatelji Aleksandra Masalušića okupili su se na mestu nesreće kako bi odali počast prerano nastradalima. Oni su se okupili kako zapalili sveću i oprostili se od najmilijih. Spustili su se u duboku jamu u kojoj su se još nalazili ostaci slupanog vozila, kako bi zapalili sveću za Anu i Aleksandra.

Zasad se ne zna uzrok gubitka kontrole nad vozilom, a na snimcima sa mesta teške saobraćajne nesreće vidi se da je automobil sleteo s puta na krivini, koja je obeležena duplom punom linijom. Pretpostavlja se da je put u trenutku nesreće bio vlažan, a temperatura oko nula stepeni. Uzrok nesreće za sada nije poznat, ali postoji nekoliko najverovatnijih scenarija koji se u praksi najčešće dešavaju. Mogu se podeliti u tri grupe: ljudski faktor, tehnički kvar i uslovi puta.

Takođe, sumnja se da je brzina vozila bila neprilagođena jer su od mesta Prijanovac, gde je uhvaćen signal Aninog telefona, do mesta nesreće stigli za 11 minuta, iako je inače za prelazak te deonice potrebno gotovo duplo više vremena.

Otac nestale devojke Miloš Radović je, nakon što je izvučen automobil i tela dvoje poginulih, sa dubokom teskobom u glasu, potvrdio je da je Ana tog dana krenula iz porodičnog doma na Zlatiboru ka Beogradu, gde je studirala, s namerom da plati ispite.

"Moja Ana je bila divno dete. Studirala je Pravni fakultet... Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora. Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video," priča neutešni otac i dodaje da "želi da zna ko je čovek koji je vozio".

Autor: Iva Besarabić