'Poziv' iz audija smrti, misterija od 3 dana... Poznato šta se stvarno dešavalo tokom potrage sa tragičnim krajem

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u nedelju, 23. novembra 2025. godine, kod Međuvršja, u kojoj su izgubili živote Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) potresla je čitavu javnost.

Najveća misterija je kako je "audi SQ" u kome su se oni nalazili, tako precizno završio u ispustu pored puta gde se, prema saznanjima Telegrafa, nekada nalazila spomen česma poginulim borcima u Narodnooslobodilačkom ratu.

Teoretski gledano, prostor je toliko uzak, da je zaista mala verovatnoća da vozilo završi tamo, a ipak pronađeni automobil je nakon sletanja ostao bočno zaglavljen.

Kako smo već pisali, na mestu nesreće, prema rečima svedoka, nije bilo tragova kočenja. Sumnja se da je Aleksandar Masalušić izgubio kontrolu nad automobilom, izleteo s puta baš na mestu na kojem je bila oštećena zaštitna ograda, potom udario u zid i da je tada vozilo bočno upalo u betonski ispust.

Zaštitna metalna ograda je tu niža.

Betonski ispust u kojem se našlo vozilo u kome su pogunuli Ana i Aleksandar je za nijansu širi od "audija".

Prednji deo skupocenog "audija S Q5" je ostao totalno smrskan. Pretpostavlja se da je automobil posle sletanja sa puta udario u deo betonskog zida pri gornjem desnom delu ispusta.

Načelno, udar automobila u betonski zid bi mogao da bude frontalan.

Automobil se posle frontalnog udarca u betonski zid zaustavio na blagoj kosini, usled čega je skliznuo u betonski ispust.

Vozilo, koje je skliznulo na već pomenuto mesto, ostalo je zaglavljeno čak 3 dana. Činjenica je da se na fotografijama ne može uočiti ispust, tako da ni osobe koje su prošle magistralom minut posle ove nesreće nisu mogle da primete crni automobil skriven.

Zasad se ne zna uzrok gubitka kontrole nad vozilom, a na snimcima sa mesta teške saobraćajne nesreće vidi se da je automobil sleteo s puta na krivini, koja je obeležena duplom punom linijom. Pretpostavlja se da je put u trenutku nesreće bio vlažan, a temperatura oko nula stepeni. Uzrok nesreće za sada nije poznat, ali postoji nekoliko najverovatnijih scenarija koji se u praksi najčešće dešavaju. Mogu se podeliti u tri grupe: ljudski faktor, tehnički kvar i uslovi puta.

Takođe, sumnja se da je brzina vozila bila neprilagođena jer su od mesta Prijanovac, gde je uhvaćen signal Aninog telefona, do mesta nesreće stigli za 11 minuta, iako je inače za prelazak te deonice potrebno gotovo duplo više vremena.

Ana bila živa?

Kako se saznaje, nesrećna devojka neko vreme je navodno bila živa i svesna u automobilu i pokušavala je da dobije nadležne službe kako bi zatražila pomoć, međutim bezuspešno. Za sada nije poznato na koji način je Ana pokušavala da dobije SOS službu, da li preko mobilnog telefona ili preko SOS dugmeta koje se nalazi u većini novijih automobila, a kada se pritisne trebalo bi odmah da pozove policiju.

Autor: Marija Radić