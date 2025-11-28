Stravičan udes na auto-putu kod Mladenovca: Auto uništen, završio na krovu, veliki zastoj na putu (VIDEO)

Oko 23.30 časova došlo je do teške saobraćajne nezgode na auto-putu Beograd–Niš, u blizini isključenja za Mladenovac, u smeru ka Nišu. Kako se vidi na snimku na Instagram stranici 192, jedan automobil je potpuno uništen nakon što se prevrnuo na krov.
Za sada nema zvaničnih podataka o stanju učesnika nezgode, ali je vozilo u toliko lošem stanju da se pretpostavlja da je udar bio izuzetno snažan. Na terenu su policija i hitne službe, a u toku je uviđaj.
Na ovoj deonici stvaraju se ozbiljni zastoji, a saobraćaj se odvija usporeno i otežano. Dodatni problem predstavlja sneg koji intenzivno pada, što dodatno povećava opasnost u vožnji i zahteva maksimalan oprez svih učesnika u saobraćaju.
Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i da budu strpljivi dok traje intervencija i uklanjanje posledica nezgode.
Autor: Marija Radić