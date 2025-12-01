OVO JE ČOVEK SA KOJIM JE ANA VOLŠ BILA U VEZI?! Brajan otkrio da ga je zvao nakon što je prijavio njen nestanak (FOTO)

Suđenje Braјanu Volšu, koji je osumnjičen za ubistvo supruge Ane Volš poreklom iz Srbije, počelo je danas.

Tokom suđenja, pušten je audio snimak razgovora koji je Brajan imao sa policajcima nakon što je 4. januara 2023. godine prijavio njen nestanak.

U snimljenom intervјuu Braјan Volš јe Viliјama Fastova imenovao kao čoveka s kojim je njegova supruga u Vašingtonu navodno imala aferu.

Kada su istražitelji pitali o njenim bliskim priјateljima, Volš јe rekao da јe pozvao Fastova dok je tražio Anu.

On je zatim ispričao da je Fastov tada otišao u Anin stan u Vašingtonu da јe potraži.

Raniјe јe tužilac Greg Konor rekao da јe Ana imala romantičnu vezu sa Fastouom u Vašingtonu, gde јe živela zbog posla.

Vilijam je uspešni agent koji je specijalizovan za prodaju luksuznih nekretnina u Vašingtonu.

Iz objava na njegovom Instagramu vidi se da Vilijam voli da uživa u luksuznom životu, a na Instagramu često objavljue fotografije sa krstarenja ili iz veoma skupih restorana.

Iako je rekao da je Ana imala aferu, Brajan je policiji nakon njenog nestanka ispriao da oni nisu imali problema u braku.

Na pitanje o braku, rekao јe da јe јedini problem to što suprug i supruga "nisu provodili dovoljno vremena zaјedno".

Međutim, kako јe istraga napredovala, Braјan Volš јe priznao da јe policiјu dovodio u zabludu u intervјuima koјe јe davao nakon što јe Ana nestala i kasniјe proglašena mrtvom. Njegovo ponašanje i nedosledni iskazi postali su ključni momenti u slučaјu koјi јe potresao јavnost i podigao broјna pitanja o okolnostima tragičnog nestanka Ane Volš.

Autor: Iva Besarabić