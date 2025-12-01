DVA KLJUČNA TRAGA DOKAZUJU DA JE BRAJAN VOLŠ UBIO BEOGRAĐANKU?! Evo šta je nađeno u njegovoj kući, a ovo je izgovor što nije prijavio NESTANAK

U toku je suđenje Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo svoje supruge Ane Volš, a sud preslušava četiri intervjua koja je dao policiji.

Advokat Brajana Volša je priznao da je lagao policajcima kada je tvrdio da nije išao u gvožđaru, dok je inspektoru koji vodi slučaj posebno zapala za oko velika rupa na plafonu u njihovoj spavaćoj sobi.

Volš je optužen za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, koja je nestala početkom 2023. godine, na Novu godinu. Iako je priznao da je uklonio njeno telo i obmanjivao policiju, i dalje negira da je ubio.

Volš u panici pokušao da sakrije telo

Svedočio je i inspektor koji je učestvovao u istrazi i koji je četiri puta ispitivao Brajana Volša, Harison Šmit.

On je naglasio da mu je pažnju privukla velika rupa na plafonu u domu Volšovih, što je dodatno pojačalo sumnju u verziju koju je optuženi iznosio policiji, prenosi NBC Boston. Šmit je rekao da je proveo oko 30 minuta obilazeći kuću, a zatim je pogledao automobil „volvo“ i primetio plastičnu oblogu u prtljažniku.

Tužilaštvo tvrdi da je Volš vršio pretrage na internetu o tome kako se rešiti tela, sredstva za čišćenje i nadzorne kamere ukazuju na pokušaj prikrivanja. Delovi tela navodno su pronađeni u kontejnerima širom tog područja.

Odbrana tvrdi da je Ana Volš iznenada preminula i da je Volš u panici pokušao da sakrije telo. Njihov cilj je da dokažu da nije bilo predumišljaja za ubistvo. Tokom današnjeg suđenja, tužilaštvo će izneti dokaze uključujući digitalne tragove i video materijale, dok odbrana pokušava da ospori postojanje dokaza za ubistvo sa predumišljajem.

Kasno prijavio nestanak jer se Ana ljutila?!

Volš je na saslušanju 5. januara 2023. objašnjavao zašto je toliko dugo čekao da prijavi nestanak svoje supruge Ane.

Bez ikakvog pitanja, on je rekao da nije ranije digao uzbunu zbog nestanka svoje supruge jer je Ani smetalo što je nedelju dana ranije zvao prijatelje i porodicu tražeći je, kada je propustila let za Masačusets za Božić.

Brajan je rekao da je predugo odlagao i da je trebao dan ranije da reaguje. Tužioci su u svojoj uvodnoj reči rekli da je Anin nestanak prijavila njena kompanija.

Brajan je više puta rekao "ne" kada su ga istražitelji pitali je li Ana ikada govorila o samoubistvu, prema snimku puštenom na sudu.

Volš je takođe rekao da mu je Gejm Mutlu, koja je bila u kući Volšovih prenela da je Ana rekla da je pod stresom, ali da će potražiti pomoć psihijatra. Volš je rekao da je to prvi put da je čuo za to.

"Ana bila mrtva u krevetu"

Brajan Volš je pronašao svoju ženu mrtvu u njihovom krevetu, tvrdi njegov advokat odbrane Lari Tipton.

Advokat se pozivao na pretrage na Guglu koje je Brajan Volš vršio počev od 1. januara, objašnjavajući da je Volš vršio te pretrage jer se „borio sa činjenicom da je Ana Volš mrtva“.

Opisao dane i sate pre Aninog nestanka

Volš je tužiteljima detaljno opisao dane i sate pre nego što je, kako je tvrdio, poslednji put video Anu Volš.

Ana Volš je rekla svom mužu da se ne oseća dobro 30. decembra kada se vratila u Kohaset iz Vašingtona, rekao je Brajan Volš istražiteljima u intervjuu.

Volš je rekao da mu je žena rekla u novogodišnjoj noći da je došlo do hitne situacije na poslu i da će morati da se vrati u Vašington rano sledećeg jutra. Rekao je istražiteljima da ga je Ana probudila da se oproste rano ujutru 1. januara i da se njegov mladi sin oprostio od Ane neposredno pre nego što je otišla da sedne u auto koji je išao ka aerodromu.

Autor: Iva Besarabić