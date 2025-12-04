'REKLA MI JE DA SU SE ZBOG TOGA POSVAĐALI' Muškarac sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi svedočio na suđenju Brajanu: Želela je da za naš odnos sazna od nje (FOTO+VIDEO)

Ana Volš nestala u januaru 2023. godine, a njeno telo nikada nije pronađeno.

Vilijam Fastou, čovek sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi pre nestanak, svedočio je danas na suđenju Brajanu Volšu koji se sumnjiči da je ubio svoju suprugu i raskomadao njeno telo 2023. godine.

Tokom uvodnih izlaganja i tužilaštvo i odbrana izneli su da je Ana Volš imala aferu sa agentom za nekretnine po imenu Vilijam Fastou.

Fastou je svedočio u četvrtak ujutru i rekao da je već 20 godina agent za nekretnine i da je radio u Bostonu pre nego što se preselio u Vašington.

On je pomogao porodici Volš da kupe kuću u Merilendu, kao i da se ubrzo nakon toga zbližio sa Anom.

Naveo je da su izlazili zajedno na večere, prisustvovali raznim događajima, išli na jedrenje njegovim čamcem i imali "fitnes sastanke". Dodao je da su gotovo svakodnevno razgovarali kada nisu bili zajedno.

Na pitanje da li je krio svoju vezu sa Anom, Fastou je rekao:

- Nisam, ne. Ani je bilo jako važno da, kada Brajan sazna za vezu, to čuje direktno od nje. Izrazila je veliku zabrinutost i mislim da je osećala da bi bilo narušavanje njenog integriteta da sazna na drugačiji način - rekao je on.

Svađa Brajana i Ane

Fastou je rekao da je tokom leta 2022. njegova veza sa Anom postala ozbiljnija i da je prestao da se viđa sa drugim ženama.

Te godine su počeli da provode praznike zajedno, pa su tako za Dan zahvalnosti otputovali u Dablin.

Anin let za Masačusets na Božić bio je otkazan zbog snega, pa je bila prinuđena da se vrati kući automobilom, zbog čega je propustila veći deo praznika sa svojom decom.

Fastou je rekao da su Brajan i Ana imali raspravu zbog toga što je izostala sa porodičnih praznika.

- Rekla mi je da su se zbog toga posvađali - izjavio je Fastou.

Anino telo nikad nije pronađeno, Brajan priznao da ga je uklonio

Brajan Volš, koji je optužen da je ubio svoju suprugu Anu, koja je nestala u januaru 2023. godine, a čije telo nikada nije pronađeno, priznao je dve od tri tačke optužnice, tačnije priznao je da je obmanjivao policiju u slučaju i da je, nakon Anine smrti, preneo njeno telo. Ono što Volš nije priznao je da ju je brutalno ubio.

Podsetimo, Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje dece i uspešnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Neposredno pre Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vreme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Autor: Jovana Nerić