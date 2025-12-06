Određen pritvor Kinezima iz kuće užasa u Dolovu: Otkriveni novi jezivi detalji

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 6.12.2025. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih državljana Narodne Republike Kine L.X.G. (rođena 1985. godine), C.J.L. (rođen 1987. godine), oboje bez prijavljenog boravišta u Republici Srbiji, i W.T. (rođen 1982. godine), sa boravištem u Dolovu, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica, a osumnjičeni W.T. i dva krivična dela silovanje.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su od oktobra 2025. godine obmanjivali dve oštećene, državljanke Narodne Republike Kine, rođene 1986. i 1989. godine, koje su dana 3.12.2025. godine odvezli sa aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih do 4.12.2025. godine upotrebom sile i pretnjom ubistvom i teškim telesnim povređivanjem zadržali protivno njihovoj volji, kako bi od njih i njima bliskih lica iznudili novac.

Osumnjičenom W.T. se stavlja na teret i da je u navedenoj kući upotrebom sile prinudio oštećene na čin izjednačen sa obljubom.

Nakon saslušanja osumnjičenih L.X.G. i C.J.T. u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor svim osumnjičenima u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke kao i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela za koja su propisane kazne zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja krivičnih dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Autor: Marija Radić