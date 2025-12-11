'PUTUJTE SA ANĐELIMA DOBRI NAŠI' Dvoje dece ostalo bez oca, majke i brata od godinu dana: Nesreća na Milošu Velikom uništila celu porodicu - vraćali se iz Beča

Sreten J. (27), Darinka V. (23) i beba stara 14 meseci, nastradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 30. novembra oko 1 sat ujutru na auto-putu "Miloš Veliki" kod Surčina. Beba je poginula na licu mesta, Sreten na putu do bolnice, dok je Darinka preminula nakon 12 dana borbe. Za njima je ostalo dvoje male dece.

- Ovo je tuga do neba. Dvoje dece je ostalo bez roditelja i bez brata. Počivajte u miru! Putujte sa anđelima dobri naši - glasi jedna oproštajna poruka.

"Audijem" udario autobus

Kako je utvrđeno, automobilom "audi a6" je upravljao Sreten i on je prednjim delom vozila udario zadnji deo autobusa "mercedes" koji se kretao u istom pravcu kao i automobil, te je "audi a6" udarilo zatim u metalnu zaštitnu ogradu.

Na licu mesta je nastradala beba, dok je Sreten prevezen hitno u bolnicu u teškom stanju, ali je uprkos naporima lekara, preminuo.

Darinka V. je zadobila teške telesne povrede opasne po život i ona je preminula nakon 12 dana borbe.

Oglasilo se tužilaštvo

- Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, nakon čega je ovlašćenim službenim licima dao nalog da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila i autobusa, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta i situacioni plan, da se izuzmu eventualno sačinjeni video snimci sa nadzornih kamera u autobusu kao i podaci sa tahografa, te da se preminula lica prevezu na Institut za sudsku medicinu radi vršenja obdukcije - saopštilo je Tužilaštvo.

- Nakon što postupe po svim nalozima, policijski službenici će sačiniti izveštaj i dostavi ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, a javni tužilac će doneti odluku u skladu sa zakonom - saopšteno je tada iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

"Snago moja, silo moja nebeska"

Kako je naknadno otkriveno, Sreten se sa porodicom vraćao iz Beča gde živi i radi.

Društvene mreže su preplavile poruke opraštanja.

- Snago moja, silo moja nebeska, ljubi te brat tvoj. Ti si tu pored mene, ja znam. Kleli smo se da se nikada nećemo odvajati. Znam da si tu pored mene, sad ćeš da dođeš kod tvog brata - piše u jednoj objavi.

- Ode naš brat Sreten i njegova porodica. Laka im zemlja.

Autor: Iva Besarabić