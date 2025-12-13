Suđenje Brajanu Volšu: Porota nastavlja rad u ponedeljak

Porota na suđenju Brajanu Volšu ocu troje dece koji je optužen za ubistvo i rasparčavanje tela svoje supruge, Ane Volš srpskog porekla, nastaviće većanje u ponedeljak nakon što je u petak provela više od tri sata razmatrajući slučaj, prenosi CNN.

Suđenje je u petak ušlo u završnu fazu, kada je sudija Dijana Frenijer dala instrukcije poroti da mogu doneti presudu za drugostepeno ubistvo, a ne samo za ubistvo prvog stepena, koje uključuje element predumišljaja, kako je tražio tužilac.

U dokumentu se od porotnika traži da jednoglasno donesu odluku i provere jednu od tri presude - Nije kriv - Kriv po optužnici, ubistvo prvog stepena ili Kriv za ubistvo drugog stepena, prenosi CNN.

Tužioci su tokom iznošenja završnih reči rekli poroti da je Brajan Volš planirao ubistvo, takođe tvrdeći da su njegovi postupci nakon njene smrti pokazali da je bio "hladan i proračunat".

Prema tvrdnjama tužilaštva, Brajan Volš je ubio i rastavio telo svoje supruge, a zatim je njene ostatke odložio u kontejnerima.

Međutim, odbrana je rekla da nema dokaza da je Volš planirao ubistvo svoje žene, ponavljajući argument da ju je Volš pronašao mrtvu u njihovom krevetu, a da je smrt nastupila iz nepoznatog razloga.

Tužilaštvo je u završnoj reči navelo da je "protivno zdravom razumu" da je Ana neočekivano umrla.

Tužilaštvo je takođe tvrdilo da je Brajan Volš bio svestan afere svoje žene sa Vilijamom Fastouom i da je namamio Anu u lažni osećaj sigurnosti oko Novogodišnje noći dok je planirao njenu smrt.

Odbrana je u završnom obraćaju poroti ukazala na nedostatak motiva i dokaza, a advokat odbrane Lari Tipton rekao je da nema naznaka da je Brajan Volš video tekstualne poruke između Ane i Fastoua.

Istraga je otkrila da su na njegovim uređajima postojale pretrage interneta 1. januara 2023. godine, uključujući fraze poput "najbolji način za uništavanje tela", "koliko vremena mora proći da bi neko nestao da bi ga nasledili" i "najbolji način da se unište delovi tela nakon ubistva", navode tužioci.

Dokazi koji su izloženi tokom suđenja uključuju snimke nadzornih kamera koje prikazuju Brajana Volša kako kupuje alatke i druge potrebštine, uključujući testeru, nož, čekić, rukavice i druge proizvode u "Lowe's" prodavnici 1. januara 2023. godine, a ukupna vrednost kupovine bila je 462 dolara.

Takođe, pronađeni su krvavi predmeti u kontejnerima, uključujući testeru i komadić tepiha, a DNK analiza povezala ih je sa Anom Volš.

Volšu preti doživotna robija bez mogućnosti uslovnog otpusta ako bude osuđen za ubistvo prvog stepena, odnosno smrt svoje supruge.

Mogao bi da stekne pravo na uslovni otpust nakon nekoliko godina ako bude osuđen za ubistvo drugog stepena.

Prošlog meseca se izjasnio krivim po blažim optužbama i suočava se sa do 10 godina zatvora zbog obmanjivanja policije - mada bi ta kazna mogla biti povećana do 20 godina ako bude osuđen za ubistvo.

Volš je optužen da je ubio svoju 39-godišnju ženu oko Nove godine 2023, a telo Ane Volš još nije pronađeno.

Autor: Marija Radić