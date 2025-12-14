Platio glavom! Ubili vrednog čoveka zbog televizora – Zaječar u šoku posle brutalne pljačke

Zaječar je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u naselju Kotlujevac. Telo Slađana Jovanovića (37), čuvara stovarišta, pronađeno je juče ujutru.

Pretpostavlja se da je ubijen u noći između petka i subote, dok je pokušavao da spreči razbojnike da ukradu sef. Građani su u šoku i besu – „Ubili ste anđela zarad televizora!“

Slađan je bio tih, vredan i pošten čovek, kažu Zaječarci. „S mukom je zarađivao za hleb, a bio je marljiv i pošten. Bog dušu da mu prosti mučenu“, napisao je jedan od građana.

Prema prvim rezultatima istrage, motiv zločina bila je pljačka. Nesrećni čuvar je kobne noći čuo buku i izašao da vidi šta se dešava. Naišao je na lopove koji su pokušavali da izvuku masivni sef, vezan kanapom za automobil. Pretpostavlja se da je pokušao da ih spreči, ali je tada brutalno napadnut. Na njegovoj glavi bile su vidljive teške povrede, za koje se sumnja da su nastale udarcima metalnom šipkom.

Sef je pronađen svega pedesetak metara od mesta zločina, a sa stovarišta je nestao i jedan televizor.

Telo je ujutru pronašao njegov kolega Srđan Živković. „Došao sam na posao i zatekao kolegu kako leži na stomaku. Video sam ranu od udarca u potiljak, a sef je bio pomeren. Odmah mi je bilo jasno da se dogodilo nešto strašno“, ispričao je Živković.

Policija i Više javno tužilaštvo u Zaječaru obavili su detaljan uviđaj. Uzeti su DNK tragovi i otisci prstiju, pregledani snimci sa sigurnosnih kamera i obavljeni razgovori sa zaposlenima i vlasnikom stovarišta. Potraga za osumnjičenima je u toku.

Autor: Dalibor Stankov