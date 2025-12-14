KLUPKO UBISTVA U ZAJEČARU SE ODMOTAVA: Vlasnik stovarišta drži i menjačnicu, lopovi mislili da je sef pun para?!

Zaječarci su u šoku nakon ubistva koje se dogodilo u noći između petka i subote na stovarišu drva u naselju Kotlujevac, čiji je vlasnik i vlasnik menjačnice u centru.

Kako kažu meštani, strag je ušao u kosti i više niko ne sme da izađe na ulicu u večernjim satima, a kamoli kao nekada, da ostavi otključana vrata od kuće.

- Čuo sam za ovo ubistvo i ne mogu da poverujem. Znao sam dečka iz viđenja, prolazio sam tuda, uvek se uljudno javi. Poznajem mu i gazdu i njegovog brata. Ne mogu da verujem da je Slađan stradao na pravdi Boga. Zašto i kako, još se ne zna tačno, ali ono što se priča u kraju jeste da je u pitanju sef sa parama. Ko bi znao. Jako mi je žao, dečko je bio fenomenalan. Vredan, radan, on nije odavde, iz okoline Kučeva je. Ovde je radio, nadničio. Gazda mu je ovde dao sobicu da spava, danju bi radili sa drvima. Žalosno - kaže Dalibor, meštanin Kotlujevca.

Prva komšinica, čija je kuća prekoputa stovarišta, o ubijenom Slađanu ima samo reči hvale.

- Ne mogu da verujem da ništa nismo čuli. Mora da je bilo tokom noći i da su odmah pobegli. Evo, i sad je tiho i tužno. Slađan ovde radi i tu je noću čuvao stovarište. Uvek nam se javljao, mladić je bio krupan dečko, vredan, ali mislim da je bio korisnik socijalne pomoći. Teško je živeo, pa je radio ovde na stovarištu. Ne znam šta da kažem, imam decu, više nisam sigurna ni po danu, a kamoli noću da izađu iz kuće - priča nam potresena komšinica.

On nije imao veze s tim...

I Velizar V., čovek koji živi u susednoj ulici je poznavao ubijenog Slađana.

- Dolazio sam ovde, tu kupujem drva kada mi treba i uvek sam ih sa Slađanom tovario. Bio je mnogo dobar dečko. Ko ga je ubio i zašto ne znam, ali zaslužuje najstrožu kaznu. Da li je sef kako se priča, sve je moguće. Možda su ti huligani znali da čovek (vlasnik stovarišta) drži i menjačnicu, a da tu drži sef sa novcem.. Jadan Slađan nije imao veze sa tim, a nastradao je kao kolateralna šteta - napominje on.

Podsetimo, Slađan J. (37) ubijen je u noći između petka i subote u dvorištu stovarišta u Kotlujevcu.

Lopovi su imali nameru da opljačkaju sef u kom je najverovatnije bio novac, a koji je težine oko 200 kilograma. Slađanovi krvnici, koji su ga udarili metalnim predmetom u glavu i ubili na mestu, sef su vezali kanapom i vukli automobilom, ali su u jednom trenutku odustali i pobegli.

Telo Slađana J. pronašao je njegov kolega Srđan Ž. u ranim jutarnjim satima. Zatekao ga je kako leži na stomaku, sa smrtonosnim povredama potiljka.

Autor: Marija Radić