Pogledajte reakciju majke Brajana Volša kada je čula presudu svom sinu za ubistvo Ane: Kamera sve zabeležila (FOTO)

Brajan Volš je kriv za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, Srpkinje poreklom iz Beograda, odlučila je porota na suđenju u Dedhemu, Masačusets.

U trenutku kada je čuo odluku porote Volš je samo klimnuo glavom i ostao potpuno hladnokrvan.

Za razliku od njega, njegova majka Dajen Volš koja je bila u publici u neverici je zatvorila oči.

Volš je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, koje po zakonima Masačusetsa povlači sa sobom kaznu doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust.

Volš je prvog dana suđenja iznenadio sve priznanjem da je lagao policiju i da je bacio Anino telo, ali je odbio da prizna i njeno ubistvo, tvrdeći da ju je pronašao mrtvu.

S obzirom na ovo priznanje očekivalo se da će svedočiti u svoju korist, ali je od toga odustao u poslednjem trenutku, što je bilo još jedno veliko iznenađenje na ovom suđenju koje su prenosili svi vodeći američki mediji.

Nakon što se porota u petak povukla na većanje, ubrzo je odlučeno da se isto prekine tokom vikenda i da bude nastavljeno danas.

Nakon svega nešto manje od šest sati većanja, porota je jednoglasno odlučila da je Brajan Volš kriv za ubistvo prvog stepena.

Telo Ane Volš nije pronađeno.

Autor: Marija Radić