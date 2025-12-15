AKTUELNO

Pogledajte reakciju majke Brajana Volša kada je čula presudu svom sinu za ubistvo Ane: Kamera sve zabeležila (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool ||

Brajan Volš je kriv za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, Srpkinje poreklom iz Beograda, odlučila je porota na suđenju u Dedhemu, Masačusets.

U trenutku kada je čuo odluku porote Volš je samo klimnuo glavom i ostao potpuno hladnokrvan.

Za razliku od njega, njegova majka Dajen Volš koja je bila u publici u neverici je zatvorila oči.

Pogledajte kako je Brajan Volš reagovao kad ga je porota proglasila krivim za Anino ubistvo: Izraz lica sve govori (VIDEO)

Volš je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, koje po zakonima Masačusetsa povlači sa sobom kaznu doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust.

Volš je prvog dana suđenja iznenadio sve priznanjem da je lagao policiju i da je bacio Anino telo, ali je odbio da prizna i njeno ubistvo, tvrdeći da ju je pronašao mrtvu.

Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

S obzirom na ovo priznanje očekivalo se da će svedočiti u svoju korist, ali je od toga odustao u poslednjem trenutku, što je bilo još jedno veliko iznenađenje na ovom suđenju koje su prenosili svi vodeći američki mediji.

Nakon što se porota u petak povukla na većanje, ubrzo je odlučeno da se isto prekine tokom vikenda i da bude nastavljeno danas.

Nakon svega nešto manje od šest sati većanja, porota je jednoglasno odlučila da je Brajan Volš kriv za ubistvo prvog stepena.

Telo Ane Volš nije pronađeno.

EVO KO JE OSUMNJIČEN ZA UBISTVO U LESKOVCU! Oglasio se MUP: Muškarac (64) nožem naneo SMRTNE ubode ženi (53) nasred ulice!

Autor: Marija Radić

