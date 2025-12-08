Šok snimci Brajana Volša: Kupovao čekić, skalpel i hemikalije na dan nestanka Ane

Tog 1. januara 2023. godine, Brajan Volš, osumnjičen za ubistvo i rasparčavanje supruge Ane Volš, snimljen je nadzornim kamerama kako obilazi više prodavnica u Masačusetsu – Walgreens, Vinnin Liquors, Lowe’s, CVS i Stop & Shop – sve u razmaku od oko tri sata.

Na suđenju su porotnicima prikazani snimci, a zaposleni iz ovih objekata potvrdili su njihovu autentičnost.

U Walgreensu je kupio kremu protiv svraba i antibiotsku mast, dok je u Vinnin Liquorsu viđen kako ubacuje kesu s đubretom u kontejner. U Lowe’s radnji u Danversu, oko 18 časova, kupio je čekić, skalpel, kante, rukavice i mop, sve plativši gotovinom. Nedugo zatim, u CVS-u je pazario četiri bočice hidrogen-peroksida, a u Stop & Shop-u tri boce amonijaka.

Brian Walshe learned on https://t.co/acztTqah7A it’s always a good idea to have a store employee help you as you buy murder cover up items. #brianwalshetrial pic.twitter.com/VTAUdMu7BT — Jay (@jaybronious) 08. децембар 2025.

Na snimku iz 4. januara, istog dana kada je prijavio nestanak supruge, Volš se vidi sa sinom u Lowe’s prodavnici, gde se osmehuje kameri i namešta kosu.

And here is king dipshit Brian Walshe murder cover up shopping in 4k #brianwalshetrial pic.twitter.com/7rwG1VrhcS — Jay (@jaybronious) 08. децембар 2025.

Tužioci su prikazali i iskaze zaposlenih iz kompanije Tishman Speyer, gde je Ana radila. Potvrđeno je da se ona nije prijavljivala na službeni računar niti koristila poslovne kartice još od 30. decembra.

Na poslednjem snimku Volš se unezvereno okreće oko sebe na kasi, a zatim pogleda u kameru i počinje da se smeje.

Brian Walshe smiling into the camera and fixing his hair and he buys additional murder cover up items with his son. #brianwalshetrial pic.twitter.com/XygVKhC1iM — Jay (@jaybronious) 08. децембар 2025.

Ko je bila Ana Volš

Ana Volš, rodom iz Srbije, bila je majka troje dece i uspešna agentkinja za nekretnine u Vašingtonu. Nestala je na sam doček Nove godine 2023, a njeno telo nikada nije pronađeno.

Volš je u to vreme bio u kućnom pritvoru, čekajući presudu zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola, dok je njihov brak već bio u krizi.

Autor: Dalibor Stankov