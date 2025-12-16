Maskirani napadač zapalio automobile na Čukarici: Ostale samo školjke

U beogradskom naselju Čukarica rano jutros, oko 4 sata, dogodio se težak incident u kojem su namerno zapaljena dva automobila.

Od oba vozila je ostala samo nagorela metalna školjka.

Meta napada bio je "audi", ali je snažan požar brzo zahvatio i drugo vozilo, luksuzni "range rover", koje je bilo parkirano tik uz njega. Oba automobila su potpuno uništena, a nastala je ogromna materijalna šteta. Srećom, povređenih lica nema.

Piroman uhvaćen na snimku

Kamere za video-nadzor snimile su ceo čin paljenja. Na snimku se vidi maskirani muškarac kako prilazi "audiju", poliva ga zapaljivom tečnošću, a potom pali šibicom. Odmah nakon što je vozilo buknulo u plamen, piroman je pobegao niz ulicu.

O slučaju je odmah obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija je započela detaljnu istragu.

